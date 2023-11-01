Haberler

Yılmaz Vural'ın Menemen FK ile ilk maçında galibiyet

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Teknik direktör Yılmaz Vural'ın yönetimindeki Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Teknik direktör Yılmaz Vural'ın ilk maçına çıktığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki Menemen FK-Nevşehir Belediyespor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 59. dakikasında Mertcan Açıkgöz ve 61. dakikasında Sedat Şahintürk'le goller bulan Menemen FK, Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek kupada adını 4. tura yazdırdı.

Takımının başında ilk maçına çıkan Yılmaz Vural, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası Yılmaz Vural Nevşehir Menemen Futbol Spor Haberler

title