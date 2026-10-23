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Yılmaz Vural'ın Altınordu A takımına yatırımcı bulmak için devreye girdiği öğrenildi

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Yılmaz Vural'ın Altınordu A takımına yatırımcı bulmak için devreye girdiği öğrenildi
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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, A takımın yarışmacı haklarını devretmek için iki yatırımcı adayıyla görüşüyor. Yılmaz Vural'ın aracı olduğu görüşmelerde İngiltere merkezli bir fonla temasa geçildiği, ancak henüz somut gelişme olmadığı belirtildi.

ALTINORDU'da A takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın iki yatırımcı adayıyla görüşmelere devam ettiği açıklanırken, söz konusu yatırımcılardan biriyle gerçekleşen temaslarda teknik direktör Yılmaz Vural'ın aracı olduğu öğrenildi. Eylül ayında Altınordu ev sahipliğinde düzenlenen bir organizasyonda bir araya gelen Seyit Mehmet Özkan ile Yılmaz Vural'ın kulübe yatırımcı bulma konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Altınordu Başkanı Özkan'ın altyapıda göreve devam ederek, A takıma yatırımcı bulma konusunda Yılmaz Vural'dan destek istediği bildirildi. Tecrübeli teknik adamın da İngiltere merkezli bir fon şirketiyle temasa geçerek Altınordu ile görüşmelere başlanmasına vesile olduğu kaydedildi. Kulübe yakın kaynaklar iki yatırımcı adayıyla da henüz somutlaşan bir gelişme olmadığını ifade etti. 2'nci lige katılmama kararı alması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülen Altınordu, 2027-28 sezonunda 3'üncü ligde mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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