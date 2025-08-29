Fenerbahçe hayalleri kuran Yılmaz Vural, Mourinho sonrası harekete geçti

Fenerbahçe hayalleri kuran Yılmaz Vural, Mourinho sonrası harekete geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin başına geçme hayalleri kuran tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrasında harekete geçti. Sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşımda bulunan Vural, telefonda konuşurken çekildiği bir fotoğrafa "Ali Beeeyy, merhaba" notunu düştü.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından, uzun süredir kulübün başına geçme hayalini dile getiren Yılmaz Vural'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

ESPRİLİ BİR PAYLAŞIM YAPTI

Tecrübeli teknik direktör, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımda telefonda konuşurken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafın altına da, kulüp başkanı Ali Koç'a gönderme yaparak "Ali Beeeyy, merhaba" notunu düştü.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Vural'ın bu paylaşımı kısa sürede futbol camiasında ve taraftarlar arasında gündem oldu. Mizahi dille yapılmış bu paylaşım, hem gülümsetti hem de yeniden Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adının gündeme gelmesine yol açtı.

Fenerbahçe hayalleri kuran Yılmaz Vural, Mourinho sonrası harekete geçti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
İsrail topyekün işgali başlattı! Havadan vurulan Gazze'den ilk görüntüler

Kanlı işgalden ilk görüntü! Kentin her yanından dumanlar yükseliyor
CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı! Özgür Çelik dahil 10 isme hapis talebi

İddianame hazırlandı! 10 CHP'li yöneticiye hapis talebi
Gözde Kahveci'den Mourinho'nun gidişi sonrası bomba paylaşım

İrfan'ın eşinden Mourinho'nun gidişi sonrası bomba paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.