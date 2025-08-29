Fenerbahçe hayalleri kuran Yılmaz Vural, Mourinho sonrası harekete geçti

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından, uzun süredir kulübün başına geçme hayalini dile getiren Yılmaz Vural'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

ESPRİLİ BİR PAYLAŞIM YAPTI

Tecrübeli teknik direktör, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımda telefonda konuşurken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafın altına da, kulüp başkanı Ali Koç'a gönderme yaparak "Ali Beeeyy, merhaba" notunu düştü.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Vural'ın bu paylaşımı kısa sürede futbol camiasında ve taraftarlar arasında gündem oldu. Mizahi dille yapılmış bu paylaşım, hem gülümsetti hem de yeniden Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adının gündeme gelmesine yol açtı.