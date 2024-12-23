Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı

Fransa Kupası'nda RC Lens ile PSG karşı karşıya gelirken, tribünlerde ilginç bir an yaşandı. Manchester United'ın yıldız futbolcusu Raphael Varane, doğduğu şehrin takımı Lens'in taraftarlarına sürpriz yaptı.

KAMUFLE OLDU

Varane, tribünlerde dikkat çekmemek için kamufle bir şekilde giyinerek, Lens taraftarlarının yer aldığı ünlü Marek Tribünü'ne katıldı. Kendini gizleyen eden Fransız yıldız, maç boyunca coşkulu taraftarların arasında tezahürat yaparak eski takımını destek verdi.

Lens doğumlu olan ve gençlik yıllarında bu kulüpte yetişen Raphael Varane, bu sürpriziyle memleketine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Lens altyapısından 2011'de 11 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e giden Varane İspanyol devinde 10 sezon oynadı. 2021'de Manchester United'a 40 milyon euroya imza atan Varane bu yıl Eylül ayında 31 yaşındayken futbolu bıraktı.