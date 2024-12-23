Üye Girişi
Haberler
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
Ailenin cevap veremediği görüntüler kriminal büroda
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu

Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid ve Manchester United gibi dünya devlerinde forma giyen Raphael Varane, doğduğu şehirdeki futbol maçına katılarak taraftarlar arasında yer aldı. Fransa Kupası'nda RC Lens ile PSG'nin karşılaştığı maçta, Lens taraftarlarının arasına karışan Varane, dikkat çekmemek için kamufle oldu. Lens doğumlu olan ve gençlik yıllarında bu kulüpte yetişen yıldızı kimse tanımadı.

Fransa Kupası'nda RC Lens ile PSG karşı karşıya gelirken, tribünlerde ilginç bir an yaşandı. Manchester United'ın yıldız futbolcusu Raphael Varane, doğduğu şehrin takımı Lens'in taraftarlarına sürpriz yaptı.

KAMUFLE OLDU

Varane, tribünlerde dikkat çekmemek için kamufle bir şekilde giyinerek, Lens taraftarlarının yer aldığı ünlü Marek Tribünü'ne katıldı. Kendini gizleyen eden Fransız yıldız, maç boyunca coşkulu taraftarların arasında tezahürat yaparak eski takımını destek verdi.

Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı

Lens doğumlu olan ve gençlik yıllarında bu kulüpte yetişen Raphael Varane, bu sürpriziyle memleketine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Lens altyapısından 2011'de 11 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e giden Varane İspanyol devinde 10 sezon oynadı. 2021'de Manchester United'a 40 milyon euroya imza atan Varane bu yıl Eylül ayında 31 yaşındayken futbolu bıraktı.

Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı
Kaynak: Haberler.com / Spor
img

Bikini paylaşımına tepki yağıyor
img

Kıyıda korkunç anlar: Köpekbalığı, timsahı parçaladı
img

Uzman isim "ciddi" diyerek uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Belgrad Ormanı'na 200 kişiyle şafak operasyonu
Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar CANLI izle! 23 Aralık 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 32. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 23-24 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu açıklandı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim? (Transfermarkt) ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Aralık Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 23-24 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nevzat Aydın sağlık durumu ne? Yemek Sepeti kurucusu Nevzat Aydın hasta mı? Haluk Levent'e ne oldu? Haluk Levent neden hastaneye kaldırıldı? Salako filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salako filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! 23-24 Aralık Menemen, Ödemiş, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kabine toplantısı bitti mi? 23 Aralık Pazartesi kabine toplantısı kararları neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.