Yıllar sonra gelen itiraf! Yayıncı kuruluş, kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek göndermiş

Uzun yıllar Süper Lig maçlarını anlatan spiker Melih Şendil, olaylı derbilerle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Şendil, kameraları Volkan ve Sabri'yi çekmesi için özellikle görevlendirdiklerini söyledi.

Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu arasında derbilerde yaşanan olaylar uzun yıllardır hala gündemde. Demirel, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Sabri Sarıoğlu'ya karşı olumsuz bir his beslemdiğini açıklamıştı.

GIRTLAK GIRTLAĞA KAVGA

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu, gırtlak gırtlağa gelmişti. A Milli Takım'da arkadaş olan ikilinin arası bu olaydan sonra bozulmuştu.

"KAMERALARI GÖREVLENDİRDİK"

Radyo Gol'e konuşan eski Lig TV spikeri Melih Şendil, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Şendil, "Biz zamanında bir kamerayı Volkan Demirel'e, diğer kamerayı ise Sabri Sarıoğlu'nu çekmesi noktasında görevlendirirdik. Derbilerde gerginlikler genelde bu isimler önderliğinde oluyordu" açıklamasını yaptı.

"TIRNAKLARINI UZATMIŞ"

Volkan Demirel, 2013'te oynanan derbiden sonra "Sabri tırnaklarını uzatmış herhalde. Oyuna provoke etmek için girdi" diye konuşmuştu.

"HİÇBİR ZAMAN AFFETMEDİM"

Sabri Sarıoğlu Göztepe'de oynadığı dönemde Volkan'ın elini sıkmamış ve maçın ardından, "Yapılan saygısızlıktan dolayı kendisini hiçbir zaman affetmedim. O yüzden elini sıkmak istemedim" demişti.