Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıllar sonra gelen itiraf! Yayıncı kuruluş, kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek göndermiş

Spor Haberleri

Uzun yıllar Süper Lig maçlarını anlatan spiker Melih Şendil, olaylı derbilerle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Şendil, kameraları Volkan ve Sabri'yi çekmesi için özellikle görevlendirdiklerini söyledi.

Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu arasında derbilerde yaşanan olaylar uzun yıllardır hala gündemde. Demirel, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Sabri Sarıoğlu'ya karşı olumsuz bir his beslemdiğini açıklamıştı.

Yıllar sonra gelen itiraf! Yayıncı kuruluş, kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek göndermiş

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu, gırtlak gırtlağa gelmişti. A Milli Takım'da arkadaş olan ikilinin arası bu olaydan sonra bozulmuştu.

Yıllar sonra gelen itiraf! Yayıncı kuruluş, kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek göndermiş

Radyo Gol'e konuşan eski Lig TV spikeri Melih Şendil, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Şendil, "Biz zamanında bir kamerayı Volkan Demirel'e, diğer kamerayı ise Sabri Sarıoğlu'nu çekmesi noktasında görevlendirirdik. Derbilerde gerginlikler genelde bu isimler önderliğinde oluyordu" açıklamasını yaptı.

Yıllar sonra gelen itiraf! Yayıncı kuruluş, kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek göndermiş

Volkan Demirel, 2013'te oynanan derbiden sonra "Sabri tırnaklarını uzatmış herhalde. Oyuna provoke etmek için girdi" diye konuşmuştu.

Yıllar sonra gelen itiraf! Yayıncı kuruluş, kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek göndermiş

Sabri Sarıoğlu Göztepe'de oynadığı dönemde Volkan'ın elini sıkmamış ve maçın ardından, "Yapılan saygısızlıktan dolayı kendisini hiçbir zaman affetmedim. O yüzden elini sıkmak istemedim" demişti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Volkan Demirel Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title