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Yılın sürprizi! Şenol Güneş, Trabzonsporlu yıldızı Beşiktaş'a istiyor

Yılın sürprizi! Şenol Güneş, Trabzonsporlu yıldızı Beşiktaş'a istiyor

Spor Haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Lille'in futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda görmek istiyor.

Süper Lig'de şampiyonluk iddiası devam eden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başladı. Siyah-Beyazlılar yerli ve yabancı futbolcular için Şenol Güneş'in önerdiği isimler üstünde duruyor.

Rusya'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Lille'den Trabzonspor'a kiralanan Yusuf Yazıcı, beklentilerin altında kaldı. Fransız ekibi, 26 yaşındaki milli futbolcu ile yola devam etmek istemiyor.

Yılın sürprizi! Şenol Güneş, Trabzonsporlu yıldızı Beşiktaş'a istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maliyeti uygun olursa Yusuf Yazıcı'nın kadroya kazandırılmasını istiyor. Sezon sonunda kulübüne dönecek olan Yusuf, bonservisiyle Beşiktaş'a transfer olabilir.

Yılın sürprizi! Şenol Güneş, Trabzonsporlu yıldızı Beşiktaş'a istiyor

Yusuf bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 3 gol kaydetti. Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta ise 2 kez fileleri sarstı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Yusuf Yazıcı Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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