Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 90+1'de yıktı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan yılın son derbisini Beşiktaş, 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Cerny'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Rashica, yerden ceza sahası soluna ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jurasek'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

DİREĞİN YANINDAN AUT

18. dakikada Mert Müldür'ün derin pasına hareketlenen Szymanski, sağdan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

KADIKÖY'DE İLK GOL BEŞİKTAŞ'TAN

33. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Abraham, sağdan atağa katılan Cerny'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

42. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 40. dakikada yaşanan pozisyonun ardından VAR uyarısıyla ekrana gelen hakem Oğuzhan Çakır, Tammy Abraham'ın Mert Müldür'e faul yaptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

ASENSIO MAÇA DENGE GETİRDİ

43. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Asensio geldi. İspanyol futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi.

TARIK ÇETİN'DEN GEÇİT YOK

45+1. dakikada Beşiktaş çok net fırsattan yararlanamadı. Cerny'nin soldan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Emirhan Topçu, kafayla Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.

BİR KEZ DAHA TARIK!

56. dakikada hücum yapan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ceza sahasının hemen dışından sağ köşeye plase vuruşunu yaptı. Tarık topu kornere çeldi.

SZYMANSKI'NIN ŞUTU ETKİSİZ

66. dakikada Fenerbahçe'de Asensio'nun taşıdığı topta Szymanski gelen pasla ceza sahası içinden plase vuruşunu yaptı. Etkisiz giden top Ersin'de kaldı.

SON SÖZÜ CERNY SÖYLEDİ

Maçın 90+1'nci dakikasında Beşiktaş öne geçti. Rashica'nın sağ kanattan ters ayakla derinlemesine pasında Abraham topa dokunmayarak savunmayı şaşırttı ve Cerny sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Cerny, Oosterwolde'den sıyrıldı ve yerden vuruşuyla takımını öne geçirdi.

DEV MAÇTA KAZANAN BEŞİKTAŞ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, kupaya 3 puanla başladı. Fenerbahçe ilk maçında puanla tanışamadı. Türkiye Kupası'nın bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı ile deplasmanda oynayacak. Beşiktaş, sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.