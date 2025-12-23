Haberler

Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 90+1'de yıktı

Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 90+1'de yıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 90+1'de attığı golle 2-1 yendi. Yılın son derbisini siyah-beyazlılar kazandı.

  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
  • Beşiktaş'ın galibiyet golü 90+1. dakikada Cerny tarafından atıldı.
  • Fenerbahçe'nin golü 43. dakikada Asensio'nun penaltı atışından geldi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan yılın son derbisini Beşiktaş, 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Cerny'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Rashica, yerden ceza sahası soluna ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jurasek'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

DİREĞİN YANINDAN AUT

18. dakikada Mert Müldür'ün derin pasına hareketlenen Szymanski, sağdan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

KADIKÖY'DE İLK GOL BEŞİKTAŞ'TAN

33. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Abraham, sağdan atağa katılan Cerny'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 90+1'de yıktı

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

42. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 40. dakikada yaşanan pozisyonun ardından VAR uyarısıyla ekrana gelen hakem Oğuzhan Çakır, Tammy Abraham'ın Mert Müldür'e faul yaptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

ASENSIO MAÇA DENGE GETİRDİ

43. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Asensio geldi. İspanyol futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi.

Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 90+1'de yıktı

TARIK ÇETİN'DEN GEÇİT YOK

45+1. dakikada Beşiktaş çok net fırsattan yararlanamadı. Cerny'nin soldan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Emirhan Topçu, kafayla Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.

BİR KEZ DAHA TARIK!

56. dakikada hücum yapan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ceza sahasının hemen dışından sağ köşeye plase vuruşunu yaptı. Tarık topu kornere çeldi.

Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 90+1'de yıktı

SZYMANSKI'NIN ŞUTU ETKİSİZ

66. dakikada Fenerbahçe'de Asensio'nun taşıdığı topta Szymanski gelen pasla ceza sahası içinden plase vuruşunu yaptı. Etkisiz giden top Ersin'de kaldı.

SON SÖZÜ CERNY SÖYLEDİ

Maçın 90+1'nci dakikasında Beşiktaş öne geçti. Rashica'nın sağ kanattan ters ayakla derinlemesine pasında Abraham topa dokunmayarak savunmayı şaşırttı ve Cerny sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Cerny, Oosterwolde'den sıyrıldı ve yerden vuruşuyla takımını öne geçirdi.

Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 90+1'de yıktı

DEV MAÇTA KAZANAN BEŞİKTAŞ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, kupaya 3 puanla başladı. Fenerbahçe ilk maçında puanla tanışamadı. Türkiye Kupası'nın bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı ile deplasmanda oynayacak. Beşiktaş, sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Beşiktaşı tebrik ederim, penaltınızı yemelerime rağmen federasyonbahçeyi yendiniz, Allahtan golden sonra fb sizin sahaniza gelemedi yoksa yine penaltı kazanirlardi, hedefleri birmilyon penaltiymis nede olsa federasyonbahçe

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Ali koç paşkan şenerpahçe şampuan zuhahahahajaha :)

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Hakeme ragmen, tebrikler bjk. O penalti ise eyup macinda dk 58 deki net penalti. Bu hakemler hepi kollayacak bu takimi yaa. Birakin şampiyon olsunlar millet rahatlasin, baska turlu olmayacak

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustfa Kale:

Bu soylemi 10 yildir duyuyoruz ama kollana kollana kim sampiyon oluyor bunu herkes biliyor. Algiyi bir kenara birak fenerbahcenin cok dikkate aldigi mac olmadi kaldiki yine fenerbahce sikintili bir surece girdirilmeye calisiliyor bu bela gercek suclulari ne zaman bulur acaba...

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Penaltı ve kırmızı kart beklentisi olan ve bu yolla da ligi götüren Fenerbahçe tosladı. Yine uydurma bir Penaltı ve akıllı oynayan Beşiktaş bu sefer oyuna gelmedi ve başardı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Almanya'da 100 gün izole yaşayana 23 bin Euro

100 gün dünyayla ilişiğini kesene 23 bin Euro verecekler
Habertürk grubundan açıklama: Spekülasyonlar 1300 çalışanımızı derinden üzmektedir

Uzun süre çalıştıkları kurumdan dikkat çeken açıklama
Serbest bırakılan Emrullah Erdinç'ten ilk açıklama

Serbest kalır kalmaz açıklama yaptı! İşte gözaltına alınma nedeni
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Almanya'da 100 gün izole yaşayana 23 bin Euro

100 gün dünyayla ilişiğini kesene 23 bin Euro verecekler
Habertürk grubundan açıklama: Spekülasyonlar 1300 çalışanımızı derinden üzmektedir

Uzun süre çalıştıkları kurumdan dikkat çeken açıklama