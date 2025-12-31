Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından kongre tartışmaları yeniden gündeme geldi. İddiaya göre Saran, yönetim kurulu ve ailesiyle yaptığı kritik toplantı sonrası seçim kararı aldı. Başkanın yeniden aday olup olmayacağı ise üyelerden gelecek desteğe göre netleşecek.

FENERBAHÇE'DE KONGRE GÜNDEMİ YENİDEN ALEVLENDİ

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, camiada seçim tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yaşanan gelişmenin ardından sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü genel kurul ihtimali yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

KRİTİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sadettin Saran'ın, süreçle ilgili hem yönetim kurulu üyeleri hem de ailesiyle bir araya geldiği belirtildi. Yapılan toplantının ana gündem maddesinin kulübün geleceği ve olası kongre kararı olduğu aktarıldı.

"SEÇİM KARARI ALINDI"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Fenerbahçe'nin kongreye gitmesi yönünde karar alındı. Bu hamlenin, kulüp içindeki belirsizliği sona erdirmek ve üyelerin iradesini net biçimde ortaya koymak amacı taşıdığı ifade edildi.

SARAN YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Sadettin Saran'ın yeniden aday olup olmayacağı konusunda ise kesin bir kararın henüz netleşmediği vurgulandı. Başkanın, kongre sürecinde üyelerden yeterli desteği alması halinde güç tazeleyerek yoluna devam etmesinin beklendiği, aksi durumda ise görevini devretme seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtildi.

KONGRE SEZON SONUNDA

Fenerbahçe'de hem mevcut futbolcular hem de transfer görüşmesi yapılan isimler, bir sezon içinde ikinci seçimli genel kurul nedeniyle tedirginlik yaşadı ve konuyu Devin Özek'e sordu.

Sadettin Saran, takımın seçimden zarar görmemesi ve transfer süreci etkilenmemesi için kongrenin 'Sezonun son maçına göre' planlanmasını istedi. Karar; futbolcular, görüşülen oyuncular ve teknik heyet tarafından olumlu karşılandı.