Yıldız transfer ilk maçına çıkabilir! Fenerbahçe, Al-Ittihad ile kozlarını paylaşacak

Yıldız transfer ilk maçına çıkabilir! Fenerbahçe, Al-Ittihad ile kozlarını paylaşacak
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Yıldız transfer ilk maçına çıkabilir! Fenerbahçe, Al-Ittihad ile kozlarını paylaşacak
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2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile hazırlık maçında karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ın, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkması bekleniyor.

2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ 22.00'DE BAŞLAYACAK

Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı canlı anlatımla Mackolik'ten takip edebilirsiniz. Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.

JHON DURAN İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran'ın, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkması bekleniyor. Kampa geç katılan, bu sebeple ilk 2 hazırlık maçında kadroda yer alamayan genç golcü, teknik heyetin kararına göre maçta görev alabilecek.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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