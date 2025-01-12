Yıldız tartışması yeniden alevlendi: Metin Öztürk'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ardından Fenerbahçe'yi ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu hedef aldı. Öztürk, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe'ye de çarpıcı göndermeler yaptı.

"VAR ZATEN SABIKALI, BİR BAKIN"

Öztürk, "Sahada oynatmamaya çalışan bir hakem vardı. Müdahale etmesi gereken durumlarda müdahale etmeyen bir VAR vardı. Zaten sabıkaklı bir VAR. Bakarsanız görürsünüz. Verilmeyen penaltımız. Torreira'ya bakınca oradaki sarı kart, o da inanılır gibi değil" dedi.

"SKANDAL BİR FEDERASYON"

TFF'ye istifa çağrısında bulunan Öztürk, "Neresinden bakarsanız bakın skandal bir federasyon var. Umarım bir an önce giderler. Türk futbolunun önünü açarlar" ifadelerini kullandı.

"YABANCI VAR İLE ŞAMPİYON OLDUK"

Yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili soru üzerine Metin Öztürk, "Biz önümüze bakıyoruz. Geçen sene de yabancı VAR ile şampiyon olduk. Karar ne olursa olsun mayıs ayında Galatasaray mutlaka şampiyon olacak" cevabını verdi.

"İKİNCİYİ İTTİRECEKLER"

Metin Öztürk, "Yarınki maçta da, ikinci sıradaki takımı ayakta tutmak için ne yapacaklar göreceğiz. Gözümüz orada olacak. İkinci takımı ayakta tutmak, ittirmek için ellerinden geleni yapacaklar" açıklamasını yaptı.

"7 YILDIZ TAKSINLAR, HAVALARI OLUR"

Metin Öztürk, "Galatasaray, gerçek beşinci yıldızı takacak. Onlar sahte beşinci yıldız takıyorlar. Kamuoylarını oyalamak için önerim, 1907'ye kuruluşları, 7 yıldız taksınlar. Hiç olmazsa havaları olur" sözleriyle konuşmasını noktaladı.