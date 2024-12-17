Yıldız futbolcunun doping testi pozitif çıktı
Chelsea'nin Ukraynalı yıldız futbolcusu Mykhaylo Mudryk'in doping testi pozitif çıktı. Oyuncu ve kulüp, doping haberlerini doğruladı. Mudryk'e 4 yıl men cezası vereceği konuşuluyor.
Chelsea'nin 2022-23 sezonunun ara Transfer döneminde 70 milyon euroya kadrosuna kattığı Mykhaylo Mudryk'te doping tespit edildi.
Mudryk de doping haberlerini doğruladı ve "Verdiğim numunenin yasaklı bir madde içerdiğine dair bildirim aldığımı teyit edebilirim. Bu benim için tam bir şok oldu çünkü asla bilerek yasaklı bir madde kullanmadım veya herhangi bir kuralı ihlal etmedim. Bunun nasıl olabildiğini araştırmak için ekibimle yakın bir şekilde çalışıyorum. Hiçbir yanlış yapmadığımı biliyorum ve en kısa sürede sahalara döneceğim konusunda umutluyum. Sürecin gizliliği nedeniyle şu anda daha fazla bir şey söyleyemem" dedi.
4 YIL MEN EDİLEBİLİR
Mykhaylo Mudryk'e anti-doping kurumu UK Anti-Doping'in 4 yıl men cezası vereceği konuşuluyor.