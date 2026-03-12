Haberler

Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
Güncelleme:
Atletico Madrid futbolcularının "Peaky Blinders" temalı sosyal medya paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Atletico Madrid futbolcularının sosyal medyada yaptığı "Peaky Blinders" temalı paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Takımın diziden esinlenen görüntüleri taraftarların beğenisini topladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Atletico Madridli futbolcuların popüler dizi Peaky Blinders konseptiyle yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncuların dizinin ikonik tarzını yansıtan görüntüleri taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken futbolseverler de sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı.

