Yıldız futbolcudan olay Mourinho ifşası: Her gece aynı mesajı atıyordu

Yıldız futbolcudan olay Mourinho ifşası: Her gece aynı mesajı atıyordu
Manchester United'ın eski yıldızı Henrikh Mkhitaryan, otobiyografisinde teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı gergin dönemi anlattı. Mkhitaryan, Mourinho'nun kendisine uzun süre psikolojik baskı yaptığını ve sonunda takımdan kovulduğunu itiraf etti. Mourinho'nun her gece "Miki, lütfen git" mesajı gönderdiğini ve kendisinin "Doğru takımı bulursam giderim" yanıtını verdiğini belirtti.

Manchester United'ın eski yıldızı Henrikh Mkhitaryan, otobiyografisinde teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı gergin dönemin perde arkasını ilk kez anlattı. Ermenistanlı futbolcu, ünlü Portekizli çalıştırıcının kendisine uzun süre psikolojik baskı yaptığını ve sonunda takımdan kovulduğunu itiraf etti.

"ARTIK YETER" DEDİ, MOURINHO TAKIMDAN KOVDU

Mkhitaryan'ın anlatımına göre, Old Trafford'daki bir antrenman sonrası yaşanan tartışma tansiyonu yükseltti. Futbolcu, Mourinho'ya dönerek "Bir buçuk yıldır beni sürekli eleştiriyorsunuz. Artık yeter" dedi. Bunun üzerine Mourinho'nun öfkeyle "Pisliksin!" diye bağırdığını aktaran Mkhitaryan, sabrını kaybedip şu cevabı verdi:

"Asıl siz bir pisliksiniz. Koca bir pisliksiniz!"

Tartışmanın ardından Mourinho'nun "Defol buradan, seni bir daha görmek istemiyorum" diyerek kendisini kadro dışı bıraktığını belirtti.

"HER GECE WHATSAPP'TAN 'MİKİ, LÜTFEN GİT' MESAJI GELİYORDU"

Olayın ardından Mourinho'nun kendisiyle hiçbir şekilde konuşmadığını söyleyen Mkhitaryan, bunun yerine her gece WhatsApp'tan "Miki, lütfen git" mesajı aldığını yazdı.

Mkhitaryan ise her defasında kopyalayıp yapıştırdığı aynı cevabı gönderiyordu. "Doğru takımı bulursam giderim. Aksi takdirde yazı bekleyeceğim"

"GİT, SANCHEZ'İ ALACAĞIM"

Bir süre sonra Mourinho'nun mesajları değişti. Bu kez hedefini açıkça belirtti:

"Miki, lütfen git. Böylece Alexis Sanchez'i alabilirim."

Mkhitaryan'ın yanıtı ise oldukça netti:

"Sırf sizi mutlu etmek için gitmeyeceğim. Bana yazmayı da bırakın. İsterseniz menajerim Mino Raiola ile konuşun."

GERİLİMİN SEBEBİ: ALEXIS SANCHEZ TRANSFERİ

Dönemin basın haberlerine göre Mourinho, Arsenal'den Alexis Sanchez'i transfer etmek için Mkhitaryan'ın takımdan ayrılmasını şart koşmuştu. Bu süreç, iki ismin ilişkisini tamamen kopma noktasına getirdi. Kısa süre sonra Mkhitaryan, Arsenal'e transfer olurken Mourinho'nun United dönemi de tartışmalarla dolu geçti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
