Yıldız futbolcu ülkemize hayran! Türkiye'den gitti ama profilinde hala Türk bayrağı var

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen Martin Skrtel'in Türkiye'den ayrılması ve futbolu bırakmasına rağmen profil fotoğrafında Türk bayrağı bulunuyor.

Ülkemizde uzun yıllar Fenerbahçe ve Başakşehir formasını terleten Martin Skrtel'in Türkiye'den ayrılması ve futbolu bırakmasına rağmen sosyal medya hesabından profil fotoğrafı olarak Türk bayrağını tercih etmesi dikkat çekiyor.

PERFORMANSIYLA MEST ETMİŞTİ

Uzun süren başarılı Liverpool kariyerinin ardından 2016-17 sezonunda 6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı savunmacı, burada gösterdiği performansla da herkesin takdirini kazanmıştı.

PROFİLİNDE TÜRK BAYRAĞI VAR

Fenerbahçe'nin ardından Başakşehir'e transfer olan Slovak savunmacı, burada da gerek sportmen kişiliği gerekse profesyonelliğiyle takdir toplamıştı. 37 yaşında futbolu bıraktığını açıklayan Skrtel'in sosyal medyada profil fotoğrafı olarak Türk bayrağını kullanıyor. Skrtel bu davranışıyla Türk takipçilerinin takdirini kazandı.