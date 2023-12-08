Yıldırım Belediyesi Çalışanları Arasında Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Yıldırım Belediyesi çalışanları arasında düzenlenen birimler arası voleybol turnuvası sona erdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nü yenen Park ve Bahçeler Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

Yıldırım Belediyesi çalışanları arasında düzenlenen geleneksel birimler arası voleybol turnuvası heyecan dolu maçların ardından sona erdi. 11 takımın yer aldığı turnuvanın şampiyonu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nü yenen Park ve Bahçeler Müdürlüğü takımı oldu.

Yıldırım Belediyesi'nin çalışanlarına yönelik düzenlediği birimler arası voleybol turnuvası, bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oldu. Geleneksel hale gelen turnuvaya bu yıl, 11 müdürlükten toplam 132 personel katıldı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen karşılaşmalarda ön plana çıkan dostluk oldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gerçekleştirilen 33 müsabakada dostça mücadele eden personeli ziyaret etti. Finale yakışır bir mücadelenin olduğu maçta Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nü yenen Park Bahçeler Müdürlüğü 1'inci olurken, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 3'üncü, Temizlik İşleri Müdürlüğü 4'üncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından takdim edildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - BURSA