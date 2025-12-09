Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek
Manchester City'nin savunma oyuncusu John Stones, yılbaşı ağacı süslediği esnada kendini yaraladı. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçında forma giyemeyecek.
- Manchester City savunma oyuncusu John Stones, yılbaşı ağacı süslerken elini yaraladı.
- John Stones, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Real Madrid maçında oynayamayacak.
Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen savunma oyuncusu John Stones, talihsiz bir olay yaşandı.
YILBAŞI AĞACI SÜSLERKEN KENDİNİ YARALADI
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 31 yaşındaki İngiliz oyuncu John Stones, evinde yılbaşı ağacı süslediği sırada dikkatsizliği sonucu kendisini yaraladı. Haberde, Stones'un elinde hasar olduğu belirtildi.
REAL MADRİD MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Bu talihsizliğin ardından John Stones'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Real Madrid maçında oynayamayacağı belirtildi. City, Real Madrid ile çarşamba günü saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.