Yılan hikayesine dönen transfer son buldu! Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig devine imzayı attı

Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla adından çokça söz ettiren Abdülkerim Bardakcı'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Transfer döneminin ilk bölümünde Beşiktaş ile anlaşmaya yakın olan Abdülkerim, bu transferden vazgeçip Fenerbahçe ile masaya oturmuştu. İmza aşamasına kadar gelinen bu anlaşma da çıkan pürüzler sebebiyle yarım kalınca, bu transfer çemberine Galatasaray da dahil oldu. Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, tecrübeli stoper Galatasaray ile anlaşma sağladı. Savunma oyuncusu, İstanbul'a gelip resmi sözleşmeye imzasını atacak.

2.8 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, Abdülkerim için Konyaspor'a net bonservis olarak 2.8 milyon euro ödeme yapacak. Marcao'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk da yerli ve sol ayaklı bir stoperle çalışmak istiyor.