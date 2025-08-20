Yeşilkent Kumral Andak Kız Kur'an Kursu'nda Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Yeşilkent Kumral Andak Kız Kur'an Kursu'nda Voleybol Turnuvası Düzenlendi
Bilecik Bozüyük ilçesindeki Yeşilkent Kumral Andak Kız Kur'an kursunda hafızlık ve hafızlık hazırlık sınıfı öğrencileri arasında voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan öğrenciler yoğun bir rekabet içindeydi ve hafızlık hazırlık sınıfı birinciliği elde etti.

Bilecik Bozüyük ilçesindeki Yeşilkent Kumral Andak Kız Kur'an kursunda, hafızlık ve hafızlık hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılımıyla voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Özdemir ve Bozüyük Müftüsü Kemal Arpacı'nın da iştirak ettiği etkinlikte öğrenciler arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Turnuva sonunda hafızlık hazırlık öğrencileri birinciliği elde etti. Dereceye giren takımlara ödülleri Kaymakam Adem Öztürk, Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Özdemir ve Müftü Kemal Arpacı tarafından takdim edildi.

Müftü Kemal Arpacı, turnuvanın öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik sosyal etkinlikler kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Bu güzel organizasyona destek veren Kaymakamımız Adem Öztürk'e, İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Selçuk Özdemir'e ve emeği geçen Kur'an Kursu hocalarımıza teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, hafızlık yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
