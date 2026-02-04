Haberler

Yeşilay Zirve Kupası Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Rize'de yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, 13-15 Şubat tarihlerinde Rize'nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, farklı yaş kategorilerinde sporcuları bir araya getirecek ve bölgenin kış sporları turizmine katkı sağlayacak.

Yeşilay Zirve Kupası Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, 13-15 Şubat tarihlerinde Rize'de yapılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güneysu ilçesi Handüzü Yaylası'nda düzenlenecek organizasyon, 14, 16, 18, 20 yaş altı ile büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Başvurularının Dağcılık Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden kabul edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeşilay iş birliğiyle sporun birleştirici gücünü ve sağlıklı yaşamı ön plana çıkarmayı hedefleyen organizasyonun hazırlıkları devam ediyor. Handüzü Yaylası'nın zorlu ve seyir zevki yüksek parkurlarında icra edilecek şampiyona, bölgenin kış sporları turizmine de önemli katkı sağlayacak. Sporcu ve kulüpleri yarın 16.00'ya kadar dijital kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihten sonra sistem üzerinden başvurusu yapılmayan sporcular yarışmaya kabul edilmeyecek."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

Oğlu ve yeğenini kaybetti ama bin canı kurtardı
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

"Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi"