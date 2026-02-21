Yeşilay Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası, Ankara'da başladı
Başkentte düzenlenen şampiyonaya 70 ilden 1216 sporcu katılıyor. Üç gün sürecek organizasyonda, kadınlar ve erkekler 10'ar sıklette madalyalar verilecek.
Taha Akgül Spor Salonu'nda üç gün sürecek şampiyonaya, 70 ilden 1216 sporcu katılıyor.
Organizasyonda kadınlar ve erkeklerde 10'ar sıklette madalyalar sahibini bulacak.
Gençler kategorisinin ardından aynı salonda yıldızlar ve büyükler Türkiye tekvando şampiyonaları yapılacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar