Yeşilay Bisiklet Turu'nda Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Yeşilay Bisiklet Turu'nda Sağlıklı Yaşam Vurgusu
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Türkiye genelinde düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve trafikte bisikletli bireylerin varlığına dikkat çekmek amacıyla yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 bisikletçi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu ile bisikletli bireylerin trafikte varlığına dikkat çekildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu, sağlıklı hayatı teşvik etmek ve trafikte bisikletli bireylerin varlığına dikkat çekmek hedefiyle bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik çerçevesinde yaklaşık 300 bisikletçi, sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bir araya geldi.

Renkli görüntülere sahne olan turda katılımcılar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yaklaşık 10 kilometre pedal çevirdi. Her yaştan bisiklet tutkunu bir araya gelerek sağlıklı hayatın ve bağımlılıklardan uzak durmanın önemine vurgu yaptı. Etkinlik boyunca trafik ekipleri güzergahta güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlar da bisikletçileri alkışlarla destekledi.

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, "2011 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve ülkemizin en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan Yeşilay Bisiklet Turu'nun 12'ncisini bu yıl 'Sağlıklı Yaşamın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganıyla büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirdik. Yaklaşık 300 bisikletçimizin katılımıyla FSM Caddesi'nden başlayan turumuz, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başarıyla tamamlandı. Bugün, bisiklet tutkunu her yaştan katılımcı sağlıklı bir yaşamın önemine vurgu yapmak ve bağımlılıklara karşı güçlü bir mesaj vermek amacıyla pedal çevirdi. Etkinliğimizin 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü öncesinde gerçekleştirilmesi ayrıca anlamlıdır. Bu vesileyle yalnızca bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmekle kalmadık, bisikletin bir spor dalı, bir ulaşım aracı ve sağlıklı yaşam biçimi olarak toplumda daha fazla yer bulması gerektiğine de vurgu yaptık. Bu yıl Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Yeşilay Bisiklet Turu ile sağlıklı yaşam bilincini artırmak, sürücülerde farkındalık ve duyarlılık oluşturmak ve trafikte bisikletli bireylerin varlığına da dikkat çekmek, hedeflerimiz arasında yer aldı" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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