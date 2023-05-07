Yeşil Vadi Spor-Yaka Sporu 4-2 mağlup etti

Zonguldak 2. Amatör Lig takımlarından deplasmanda Yeşil Vadi Spor, Yaka Sporu 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Çaycuma Sentetik Sahada oynanan maçın ilk çeyreğinde 9. dakikada Yeşil Vadi Spor'dan Utku Mert Keyvan' ın golüyle üstünlük sağladı. İlk yarı topa daha çok sahip olan Yeşil Vadi 45. dakikada Cihan Sarı'nın golüyle 2-0 öne geçerek birinci yarıyı tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Yeşil Vadi 47.dakikada Yasin Verim ile 3'ncü golü kaydetti. Yaka Spor'dan Ömer Faruk 65.dakikada rakibinin kalesinde golle buluştu. Bu anlarda futbolcular arasında gergin dakikalar yaşanırken orta hakem her iki takımın oyuncusuna kırmızı kart gösterdi.

Yeşil Vadi Spor-Yaka Spor sahada 10 kişi mücadeleye devam ederken hava topu mücadelesinde iki rakip oyuncu kafa kafaya çarpıştı. Yaka Spor oyuncusu Emre başına aldığı darbe sonucu yere düştü. Sağlık ekiplerinin sahada ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maç kaldığı yerden devam ederken Ömer Faruk'un 73.dakikada Yaka Spor farkı bire indirdi. 85.dakikada Yeşil Vadi'den Burak Aydın'ın golüyle maç skoru 4-2 olarak bitiş düdüğüyle sona erdi. - ZONGULDAK