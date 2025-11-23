Haberler

Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Güncelleme:
Bolu'da amatör küme maçında çarpışma sonucu bilinci kapanan sporcuya, sağlık ekipleri müdahale etti. Sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • Bolu 1. Amatör Lig'de Sebensporlu futbolcu Orçun Taha, maçın son dakikalarında rakibiyle çarpışma sonucu bilincini kaybetti.
  • Saha sağlık görevlisi ve komiseri tarafından yapılan müdahale sonrası futbolcunun bilinci yerine geldi ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Bolu'da amatör maçta rakibiyle çarpışması sonucu bilincini kaybeden futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti.

SAHA İÇİNDE BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Bolu 1. Amatör Lig'de, Bolu Belediyespor ile Sebenspor, Karaçayır Mahallesi'ndeki Celal Uslu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Sebensporlu futbolcu Orçun Taha, rakibiyle çarpışması sonucu bilincini kaybetti.

SON DURUMU İYİ

Oyuncunun yere yığılmasının ardından saha sağlık görevlisi Nahit Kalyoncu ile saha komiseri İsmail Hakkı Kaya futbolcuya müdahale etti. Ağız yolu açılarak rahat nefes alması sağlanan sporcu, müdahalelerin ardından kendine geldi. Saha kenarında kontrolleri yapılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
