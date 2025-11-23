Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti
SAHA İÇİNDE BİLİNCİNİ KAYBETTİ
Bolu 1. Amatör Lig'de, Bolu Belediyespor ile Sebenspor, Karaçayır Mahallesi'ndeki Celal Uslu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Sebensporlu futbolcu Orçun Taha, rakibiyle çarpışması sonucu bilincini kaybetti.
SON DURUMU İYİ
Oyuncunun yere yığılmasının ardından saha sağlık görevlisi Nahit Kalyoncu ile saha komiseri İsmail Hakkı Kaya futbolcuya müdahale etti. Ağız yolu açılarak rahat nefes alması sağlanan sporcu, müdahalelerin ardından kendine geldi. Saha kenarında kontrolleri yapılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.