Okan Buruk'un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray'a geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

SACHA BOEY'İ İSTİYOR

Galatasaray'ı Ocak 2024'te Alman devi Bayern Münih'e 30 milyon euro rekor bedelle sattığı Sacha Boey'i yeniden takımda görmek istediği öğrenildi. Cimbom'un bu satışı, Fenerbahçe'den Brighton'a aynı bedelle transfer olan Ferdi Kadıoğlu ile birlikte zirvede.

GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

24 yaşındaki sağ bek, Alman devinde hem yaşadığı sakatlıklar hem de teknik direktör değişiklikleri sonrası beklediği performansı tam anlamıyla sergileyemedi. Boey'in sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılabileceği ve eski takımı Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı ortaya çıktı.

BURUK'UN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN BİRİYDİ

Sacha Boey, sarı-kırmızılılarda forma giydiği dönemde teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biriydi. Buruk yönetiminde Galatasaray'da 64 resmi maça çıkan Boey, 3 gol atıp 4 asist yaptı ve 2022-23 sezonundaki şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

BOEY'İN GALATASARAY RAKAMLARI

2021-2024 arasında sarı-kırmızılı formayı giyen 24 yaşındaki futbolcu, 83 resmi maça çıkarken 4 gol attı, 4 de asist yaptı. Fransız futbolcu aynı zamanda Galatasaray formasıyla bir de lig şampiyonluğu kazandı.

BAYERN'DE 32 MAÇ KAÇIRDI

Genç sağ bek Bayern Münih'te ise son 1.5 sezonda yalnızca 15 resmi maça çıkarken 2 asist yapabildi. Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer olduğundan beri şanssız sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Fransız sağ bek, sakatlıktan dolayı Bayern Münih'te 32 maç kaçırdı. 24 yaşındaki Boey son olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Inter maçında 16 dakika süre alarak sahalara döndü.