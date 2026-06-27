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2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalarak 3 puanla ikinci oldu ve son 32 turuna yükseldi. Tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada namağlup gruptan çıkan takım, son 32'de Arjantin ile eşleşti.

Stat: Houston

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

Yeşil Burun Adaları : Vozinha, Wagner Pina (Dk. 90+4 Moreira), Lopes, Borges, Paulo, Kevin Pina, Mendes (Dk. 72 Rodrigues), Deroy Duarte, Monteiro (Dk. 71 Laros Duarte), Semedo (Dk. 61 Varela), Livramento (Dk. 61 Costa)

Suudi Arabistan : Al Owais, Abdulhamid, Al Amri, Al Tambakti (Dk. 33 Ali Lajami), Bu Washl, Mandash (Dk. 61 Al Hamdan), Al Khaibari (Dk. 46 Juwayr), Nasser Al Dawsari, Salem Aldawsari, Kanno, Al Brikan

Sarı kartlar: Dk 4. Abdulhamid, Dk. 67 Nasser Al Dawsari, Dk. 90+3 Al Brikan ( Suudi Arabistan ), Dk. 8 Wagner Pina ( Yeşil Burun Adaları )

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda oynanan maçta Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, 0-0 berabere kaldı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden "Mavi Köpekbalıkları", gruptaki 3 maçında da berabere kalarak 3 puanla İspanya'nın ardından ikinci oldu ve son 32 turuna yükselmeyi başardı.

Yeşil Burun Adaları, turnuvada 2 kez şampiyon olan Uruguay ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahibi Suudi Arabistan'ı grupta geride bıraktı. İki ülke, turnuvayı 2 puanla tamamladı.

Pedro Leitao Brito yönetimindeki Yeşil Burun Adaları, son 32 turunda Miami Stadı'nda oynanacak son 32 turunda son şampiyon Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Gruptan namağlup çıktı

Afrika'nın batı kıyısında 10 adadan oluşan ve nüfusu 525.000'in altında olan Yeşil Burun Adaları, ilk kez katıldıkları turnuvada grup aşamasında yenilgi yüzü görmedi.

Curaçao ve İzlanda'dan sonra turnuvaya katılan en küçük ülke olan Yeşil Burun Adaları, Afrika elemelerinde de Kamerun ve Angola gibi ülkeleri geride bırakmış, grup lideri olarak Dünya Kupası biletini almıştı.

Slovakya'dan sonra ilk

Yeşil Burun Adaları, ilk kez katıldığı 2010 Dünya Kupası'nda gruptan çıkan Slovakya'dan sonra bunu başaran ilk takım oldu.

Teknik direktör Brito'nun öğrencileri, 1998 Dünya Kupası'nda Şili'den sonra 3 beraberlikle eleme turuna kalan ilk takım olmayı başardı.

Hassan Al Tambakti, 30. dakikada fenalaştı

Suudi Arabistanlı savunma oyuncusu Hassan Al Tambakti, 30. dakikada etrafında kimse yokken fenalaşarak yere yığıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı 27 yaşındaki oyuncu, sedyeyle saha dışına alındı. Bu futbolcunun yerine Ali Lajami oyuna girdi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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