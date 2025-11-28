Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Sanayide kaynakçılık yaparken futbola tutunan İbrahim Halil Talay, bugün 2. Lig'de gol krallığı yarışında. 14 maçta 10 gol atan 26 yaşındaki forvet, "yerli Jamie Vardy" benzetmelerini boşa çıkarmıyor.
- İbrahim Halil Talay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor forması giyiyor ve bu sezon 14 maçta 10 gole katkı sağladı.
- İbrahim Halil Talay, 2023-24 sezonunda Karaköprü Belediyespor ile 3. Lig şampiyonluğuna 5 golle katkı yaptı.
- İbrahim Halil Talay, 24 yaşında profesyonel futbol kariyerine başladı ve daha önce sanayide kaynakçı olarak çalıştı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor forması giyen İbrahim Halil Talay'ın müthiş çıkışı Türk futbolunun yeni başarı hikâyesi oldu. Bir dönem sanayide kaynakçı olarak çalışan, 12 ay askerlik yapan genç futbolcu, 24 yaşında profesyonelliğe adım attı.
3. LİG'DE ŞAMPİYON OLDU, ŞİMDİ DE 2. LİGİ SALLIYOR
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğan Talay, Viranşehir İdmanyurdu'nda dikkat çekti ve 2017'de Şanlıurfaspor'a transfer oldu. 2018-2021 arasında Viranşehir takımlarında forma giyen golcü, 2022'de Karaköprü Belediyespor'da profesyonel oldu.
Zaman zaman yedek kalsa da yılmadı; 2023-24 sezonunda Karaköprü Belediyespor'un 3. Lig şampiyonluğuna 5 golle katkı yaptı. 3. Lig'deki yaş sınırı sonrası 2025-26 sezonu başında GMG Kastamonuspor'a transfer olan Talay, yeni takımında adeta patlama yaptı.
14 MAÇTA 10 GOL
Bu sezon Kastamonu formasıyla toplamda 14 maçta tam 10 gole katkı sağladı.