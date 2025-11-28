Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor forması giyen İbrahim Halil Talay'ın müthiş çıkışı Türk futbolunun yeni başarı hikâyesi oldu. Bir dönem sanayide kaynakçı olarak çalışan, 12 ay askerlik yapan genç futbolcu, 24 yaşında profesyonelliğe adım attı.

3. LİG'DE ŞAMPİYON OLDU, ŞİMDİ DE 2. LİGİ SALLIYOR

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğan Talay, Viranşehir İdmanyurdu'nda dikkat çekti ve 2017'de Şanlıurfaspor'a transfer oldu. 2018-2021 arasında Viranşehir takımlarında forma giyen golcü, 2022'de Karaköprü Belediyespor'da profesyonel oldu.

Zaman zaman yedek kalsa da yılmadı; 2023-24 sezonunda Karaköprü Belediyespor'un 3. Lig şampiyonluğuna 5 golle katkı yaptı. 3. Lig'deki yaş sınırı sonrası 2025-26 sezonu başında GMG Kastamonuspor'a transfer olan Talay, yeni takımında adeta patlama yaptı.

14 MAÇTA 10 GOL

Bu sezon Kastamonu formasıyla toplamda 14 maçta tam 10 gole katkı sağladı.