Haberler

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayide kaynakçılık yaparken futbola tutunan İbrahim Halil Talay, bugün 2. Lig'de gol krallığı yarışında. 14 maçta 10 gol atan 26 yaşındaki forvet, "yerli Jamie Vardy" benzetmelerini boşa çıkarmıyor.

  • İbrahim Halil Talay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor forması giyiyor ve bu sezon 14 maçta 10 gole katkı sağladı.
  • İbrahim Halil Talay, 2023-24 sezonunda Karaköprü Belediyespor ile 3. Lig şampiyonluğuna 5 golle katkı yaptı.
  • İbrahim Halil Talay, 24 yaşında profesyonel futbol kariyerine başladı ve daha önce sanayide kaynakçı olarak çalıştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor forması giyen İbrahim Halil Talay'ın müthiş çıkışı Türk futbolunun yeni başarı hikâyesi oldu. Bir dönem sanayide kaynakçı olarak çalışan, 12 ay askerlik yapan genç futbolcu, 24 yaşında profesyonelliğe adım attı.

3. LİG'DE ŞAMPİYON OLDU, ŞİMDİ DE 2. LİGİ SALLIYOR

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğan Talay, Viranşehir İdmanyurdu'nda dikkat çekti ve 2017'de Şanlıurfaspor'a transfer oldu. 2018-2021 arasında Viranşehir takımlarında forma giyen golcü, 2022'de Karaköprü Belediyespor'da profesyonel oldu.

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol kralığına oynuyor

Zaman zaman yedek kalsa da yılmadı; 2023-24 sezonunda Karaköprü Belediyespor'un 3. Lig şampiyonluğuna 5 golle katkı yaptı. 3. Lig'deki yaş sınırı sonrası 2025-26 sezonu başında GMG Kastamonuspor'a transfer olan Talay, yeni takımında adeta patlama yaptı.

14 MAÇTA 10 GOL

Bu sezon Kastamonu formasıyla toplamda 14 maçta tam 10 gole katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Keserli maganda! 'Allah'ını seversen' deseler de durmadı

Keserli maganda! "Allah'ını seversen" deseler de...
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.