Yerli mi, yabancı mı? TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için kararını verdi

Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Vincic'in yönetmesinin ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da derbiler için yabancı hakem talebi gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, milli aranın ardından ligin 29. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisiyle ilgili kararını verdi.

YABANCI HAKEM YÖNETECEK

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek ve mücadele 29 Mart'ta oynanacak. Türkiye futbol federasyonu, dev maçla ilgili merakla beklenen hakem kararını verdi. NTV Spor'un haberine göre; 25. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş-Galatasaray derbisini de yabancı hakem yönetecek.

KALAN DERBİLER DE YABANCI HAKEMLERİN

Haberde, Süper Lig'in kalan haftalarındaki derbi maçlarını da TFF Yönetim Kurulu kararı ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun onayıyla yabancı hakemlerin yöneteceği belirtildi. Yönetim kurulunun kalıcı hale getirdiği bu kararı alırken herkese eşit olma ve adalet duygusunu gözettiği vurgulandı.