Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda dün akşam oynanan İskoçya- Macaristan müsabakanın 70. dakikasında yaşan bir pozisyonda yürekler ağza geldi. Hava topunda İskoçyalı kaleci Angus Gunn ile çarpışan Macar futbolcu Barbanas Varga, pozisyonun ardından yerde kalarak baygınlık geçirmişti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Varga'nın sağlık durumu belli oldu.

YÜZÜNDE BİRÇOK KIRIK BULUNAN VARGA AMELİYAT OLDU

Ferencvaros forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusunun yüzünde birçok kırık olduğu ve bugün Almanya'nın Stuttgart kentinde ameliyat olduğu öğrenildi. Başarılı oyuncunun babası Andras Varga, Macar gazetesi Nemzetisport'a yaptığı açıklamada "Eşimle birlikte Barni'nin sevgilisinin bize göndereceği haberi bekliyoruz. Yüzünde birçok kırık var. Gerekirse her dakika bize ameliyatla ilgili bilgi verecek. Stuttgart'taki hastaneden ne zaman taburcu edileceği ya da ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz bilinmiyor. Televizyon karşısında zor zamanlar geçirdiğimiz bir sır değil ama artık rahatlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İskoçya-Macaristan karşılaşmasının 70. dakikasında hava topuna çıkan Macar futbolcu Barbanas Varga, İskoçyalı kaleci Angus Gunn ile çarpışması sonucu yerde kalarak baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri, Varga'ya ilk müdahaleyi saha içerisinde yaptı. Macar futbolcular ise takım arkadaşlarına müdahale edilen anların görüntülenmemesi için oyuncunun ve görevlilerin etrafına set ördü. Daha sonra sedyeyle ambulansa taşınan 29 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı. Barnabas Varga, maçın 74. dakikasında yerini Martin Adam'a bıraktı.