Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası Mersin'de Son Buldu

Mersin'de düzenlenen Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası sona erdi. Elit kadınlar ve elit erkekler kategorilerinde büyük bir mücadeleye sahne olan yarışmaları Mersinliler yoğun ilgiyle takip etti.

Mersin'de düzenlenen Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası sona erdi. Elit kadınlar ve elit erkekler kategorilerinde büyük bir mücadeleye sahne olan yarışmaları Mersinliler yoğun ilgiyle takip etti.

Yenişehir Belediyesi, Avrupa Triatlon Birliği ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci gününde, elitler kategorisinde 94 sporcu yarıştı. Yenişehir sahil şeridi ve Adnan Menderes Bulvarı'nda yapılan yarışlarda iki gün boyunca 25 ülkeden 280 triatlet mücadele etti. Cumartesi günü Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası'nda genç kategorilerde yarışmalar yapılırken, bugün sabah saatlerinde ise Türkiye Triatlon Federasyonu puanlı final yarışları düzenlendi.

Puanlı yarışlardan sonra Avrupa'nın en iyi triatletleri Yenişehir Avrupa Triatlon Kupasında elitler kategorisinde sahne aldı. Elit kadınlar kategorisinde 31 sporcu mücadele ederken, Büyük Britanyalı sporcu Annabel Morton 58 dakika 29 saniyelik derecesiyle birinci, Alman sporcular Franka Rust 58 dakika 33 saniyelik derecesiyle ikinci, Julia Bröcker ise 58 dakika 50 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu. Milli Sporcu Özlenen İpek Günad 1 saat 1 dakikalık derecesiyle yarışı 21. sırada tamamladı.

Triatletlerin olimpiyatlar için de puan topladığı elit erkekler kategorisinde ise İtalyan sporcu Samuele Angelini 52 dakika 13 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Büyük Britanyanlı sporcu Marcus Dey 52 dakika 15 saniyelik derecesiyle ikinci, Fransız Louis Vitiello ise 52 dakika 19 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu. Elit erkekler kategorisinde mücadele eden son Balkan şampiyonu milli sporcu Gültiğin Er ise yarışı 21. sırada tamamladı.

Dereceye giren sporcular madalyalarını törenle aldı

Yenişehir Avrupa Triatlon Kupasında dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Sporculara madalyalarını Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Pascal Salamin ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İbrahim Yalçınkaya verdi.

"Kentimizin tanıtımı ve marka değeri açısından oldukça değerli ve çocuklarımız için ilham verici"

Yenişehir Belediyesi olarak uluslararası bir spor organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "2019 yılında Mersin'de ilk kez bir triatlon yarışı düzenledik, bugün geldiğimiz nokta çok kıymetli. İki yıl üst üste Avrupa'nın çok önemli sporcularını Mersin Yenişehir'de ağırladık. Bu yarışlar kentimizin tanıtımı ve marka değeri açısından oldukça değerli ve çocuklarımız için ilham verici. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu yarışlara ev sahipliği yapmaktan dolayı gururluyuz. Milli sporcumuz Selinay Tuğçe Kır, Türkiye triatlon tarihinin ilk altın madalyasını Yenişehir'de aldı. Selinay başta olmak üzere tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - MERSİN