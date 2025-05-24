Yenikapı'da Galatasaray mutluluğu! Kaan Ayhan'ın golünden sonra coşku zirve yaptı

Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk kutlamalarını "Galatasaray Champions Fest" adıyla iki güne yayan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına Yenikapı Miting Alanı'nda başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı dev ekranda izledi.

KAAN AYHAN'IN GOLÜ SONRASI COŞKU ARTTI

Sarı-kırmızılarda Göztepe karşısında takımını 1-0 öne geçiren Kaan Ayhan'ın muhteşem frikik golünden sonra alandaki coşku arttı. Taraftarlar golü doyası kutladı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabı, bu anları maç sonunda paylaşarak 'Kaan Ayhan'ın müthiş frikik golünde Yenikapı Fanzone Etkinlik Alanı'nda yaşananlar!' ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Cimbom, şampiyonluk kutlamalarına pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda devam edecek.