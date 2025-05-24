Yenikapı'da Galatasaray mutluluğu! Kaan Ayhan'ın golünden sonra coşku zirve yaptı

Yenikapı'da Galatasaray mutluluğu! Kaan Ayhan'ın golünden sonra coşku zirve yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yenikapı'da Galatasaray mutluluğu! Kaan Ayhan'ın golünden sonra coşku zirve yaptı
Haber Videosu

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da taraftarlar Yenikapı Etkinlik Alanı'nı doldurdu. Sarı-kırmızılıların Göztepe karşısında Kaan Ayhan'ın attığı golle birlikte taraftarlar doyasıya sevindi. Sarı-kırmızılı camia, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk kutlamalarını "Galatasaray Champions Fest" adıyla iki güne yayan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına Yenikapı Miting Alanı'nda başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı dev ekranda izledi.

Yenikapı'da Galatasaray mutluluğu! Kaan Ayhan'ın golünden sonra coşku zirve yaptı

KAAN AYHAN'IN GOLÜ SONRASI COŞKU ARTTI

Sarı-kırmızılarda Göztepe karşısında takımını 1-0 öne geçiren Kaan Ayhan'ın muhteşem frikik golünden sonra alandaki coşku arttı. Taraftarlar golü doyası kutladı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabı, bu anları maç sonunda paylaşarak 'Kaan Ayhan'ın müthiş frikik golünde Yenikapı Fanzone Etkinlik Alanı'nda yaşananlar!' ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Cimbom, şampiyonluk kutlamalarına pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda devam edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Daha maç başlamadan olay! Vanspor'a konaklayacak otel verilmedi

Daha maç başlamadan olay! 2. Lig ekibine konaklayacak otel verilmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.