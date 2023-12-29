Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
Süper Lig devi Beşiktaş, daha önce kadro dışı bıraktığı 5 futbolcudan biri olan Eric Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kararın karşılıklı anlaşmayla alındığı belirtildi ve Bailly'ye kariyerinde başarılar dilendi.
Bu sezon Lig'de ve Avrupa'da sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bıraktığı futbolcusu Eric Bailly'nin sözleşmesinin feshetti.
KADRO DIŞI KALDI
Büyük umutlarla transfer olduğu siyah-beyazlılarda beklentileri karşılayamayan Bailley, Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılmıştı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Beşiktaş'tan yapılan açıkalamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.