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Yeni yönetim gözü kararttı! James Rodriguez Beşiktaş'a imzayı atıyor

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Son zamanlarda adı Beşiktaş ile anılan dünya yıldızı futbolcu James Rodriguez, takımı Sao Paulo'dan ayrıldı. Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes ile Beşiktaş'ın temasa geçtiği belirtildi. Yıldız futbolcunun siyah-beyazlılara imza atması bekleniyor.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın sık sık radarına aldığı James Rodriguez radikal bir karar alarak takımı Sao Paulo'dan ayrıldı.

"KARARINI KENDİ VERDİ"

Marca'nın haberine göre Rodriguez, Sao Paulo teknik direktörü Thiago Carpini ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Thiago Carpini, "Birlikte geçirdiğimiz süre kısa oldu. Sezon öncesi yaptığımız testlerde baldırında küçük bir sakatlığa rastladık. Zaten Milli Takım'da da bu sakatlığı yaşamıştı ve bir an önce forma giymesi için onunla ilgilenmeye başladık ama kendisi takımdan ayrılmak istediğini söyleyerek yanıma geldi. Süreci doğru takip etmekte fayda var, bu teknik bir karar değil, kulüp kararı değildi. Bu onun kararıydı" dedi.

Yeni yönetim gözü kararttı! James Rodriguez Beşiktaş'a imzayı atıyor

BEŞİKTAŞ TEMASA GEÇTİ

Takımdan ayrılan yıldız futbolcunun menajeri Jorge Mendes ile Beşiktaş'ın temasa geçtiği kaydedildi. Rodriguez, bu sezon Sao Paulo'da 14 maça çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

James Rodriguez Sao Paulo Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

remzi akgul:

para çöpe gider

12
0
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almırt:

delle alli 2

4
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