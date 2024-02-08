Yeni yönetim gözü kararttı! James Rodriguez Beşiktaş'a imzayı atıyor

Süper Lig devi Beşiktaş'ın sık sık radarına aldığı James Rodriguez radikal bir karar alarak takımı Sao Paulo'dan ayrıldı.

"KARARINI KENDİ VERDİ"

Marca'nın haberine göre Rodriguez, Sao Paulo teknik direktörü Thiago Carpini ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Thiago Carpini, "Birlikte geçirdiğimiz süre kısa oldu. Sezon öncesi yaptığımız testlerde baldırında küçük bir sakatlığa rastladık. Zaten Milli Takım'da da bu sakatlığı yaşamıştı ve bir an önce forma giymesi için onunla ilgilenmeye başladık ama kendisi takımdan ayrılmak istediğini söyleyerek yanıma geldi. Süreci doğru takip etmekte fayda var, bu teknik bir karar değil, kulüp kararı değildi. Bu onun kararıydı" dedi.

BEŞİKTAŞ TEMASA GEÇTİ

Takımdan ayrılan yıldız futbolcunun menajeri Jorge Mendes ile Beşiktaş'ın temasa geçtiği kaydedildi. Rodriguez, bu sezon Sao Paulo'da 14 maça çıktı.