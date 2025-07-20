Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler! Tanıdık bir isim de var

Hollanda devi Feyenoord, gelecek sezon için takıma katılan yeni transferleri için görkemli bir şova imza attı.

HELİKOPTERLE SAHAYA İNDİRDİLER

Feyenoord, düzenlenen organizasyonla birlikte yeni transferlerini helikopterle stadyumun ortasına indirdi. Tribünlerde binlerce Feyenoordlu yer alırken, İstanbulspor'dan transfer olan Gaoussou Diarra başta olmak üzere diğer yeni transferler Gonçalo Borges, Sem Steijn ve Luciano Valente alkışlar eşliğinde tribünleri selamladı. Feyenoord, o anları "eşi benzeri görülmemiş gelenek" sözleriyle paylaştı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yaklaşık 3 saat süren şovda çeşitli sanatçılar yer alırken, çocuklar için özel eğlence alanları da oluşturuldu. Feyenoord'un düzenlediği bu organizasyon dünya basınında da geniş yankı buldu.