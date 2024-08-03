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Ciro İmmobile'den tarihe geçen gol! Beşiktaş, Galatasaray karşısında 21. saniyede öne geçti

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Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro İmmobile, Galatasaray'a karşı oynadıkları Süper Kupa maçının 21. saniyesinde golü bularak takımını 1-0 öne geçirdi. Victor Nelsson'un hatasını iyi değerlendiren İtalyan forvet, siyah-beyazlılardaki ilk golünü ezeli rakip Galatasaray'a attı. İmmobile, Süper Kupa'da 50 saniye ile Mauro Icardi'ye ait olan en erken gol rekorunu da kırmış oldu.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Taraftarları ekrana kilitleyen dev derbi golle başladı.

İMMOBİLE'DEN 21. SANİYEDE GOL

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro İmmobile, siyah-beyazlıları karşılaşmanın 21. saniyede öne geçirdi. Fırsatçılığını konuşturan İtalyan golcü, Galatasaray savunmasının arkasına gönderilen topa dokunamayan Victor Nelsson'un hatasını affetmedi. İmmobile, Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Tecrübeli forvet, böylelikle Beşiktaş'taki ilk golünü ezeli rakip Galatasaray'a atmış oldu.

İCARDİ'NİN REKORUNU KIRDI

Ciro İmmobile, Mauro Icardi'ye ait olan Süper Kupa tarihinin en erken golü rekorunu 21. saniyede attığı golle kırdı. İcardi, geçen sezon Fenerbahçe'nin 1. dakikada sahadan çekildiği ve Galatasaray'ın 3-0 hükmen galip sayıldığı Süper Kupa maçının 50. saniyesinde attığı golle bu rekora sahip olmuştu.

İşte o gol;

Yeni transferden şahane açılış! Beşiktaş, Galatasaray karşısında 21. saniyede öne geçti

Yeni transferden şahane açılış! Beşiktaş, Galatasaray karşısında 21. saniyede öne geçtiGÖRÜNTÜ: ATV

Yeni transferden şahane açılış! Beşiktaş, Galatasaray karşısında 21. saniyede öne geçtiGÖRÜNTÜ: ATV

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Galatasaray Süper Kupa Beşiktaş Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (18)

VOLKAN POLAT null:

Çoluğa çocuğa 50 saniyede gol atmaya benzemez:))

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SELÇUK GÜNDOĞDU:

veysel null sen sürekli yaz ,ben çok eğleniyorum

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JY:

YÜKSEKLERDEN UÇ KARA KARTALIM.

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Mana ve Mantık:

Dünya savaşlar içindeyken.. insanlar neden Futbol oynuyor veya izliyor.. bilmemekteyimdir.

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Mert Shahin:

Ne yani bizde mi savaşalım yada kıtlık var diye açmı kalalım?

yanıt22
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Mustafa Çarboğa:

Hızlı giden atın seyrek düşer demisler birşeyleri inşallah öyle olmaz da bu Hızla devam eder BJK

36
5
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Mert Shahin:

6-0 olmasada 5-0 fena sayılmaz

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SELÇUK GÜNDOĞDU:

Beşiktaş yerini bilir,6-0 bize ait

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Veysel null:

7-0 GS FB de biz Galatasaray lılara ait. 1911 yılında, GS 9-2 bjk de bize ait hahahaha

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SELÇUK GÜNDOĞDU:

la veysel bi laf vardır geçmişe mazi galatsaraya gazi derler diye duymadınmı buda geçmiş bi laf senin geçmiş takım istatistiklerin gibi

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