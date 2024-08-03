Ciro İmmobile'den tarihe geçen gol! Beşiktaş, Galatasaray karşısında 21. saniyede öne geçti

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Taraftarları ekrana kilitleyen dev derbi golle başladı.

İMMOBİLE'DEN 21. SANİYEDE GOL

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro İmmobile, siyah-beyazlıları karşılaşmanın 21. saniyede öne geçirdi. Fırsatçılığını konuşturan İtalyan golcü, Galatasaray savunmasının arkasına gönderilen topa dokunamayan Victor Nelsson'un hatasını affetmedi. İmmobile, Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Tecrübeli forvet, böylelikle Beşiktaş'taki ilk golünü ezeli rakip Galatasaray'a atmış oldu.

İCARDİ'NİN REKORUNU KIRDI

Ciro İmmobile, Mauro Icardi'ye ait olan Süper Kupa tarihinin en erken golü rekorunu 21. saniyede attığı golle kırdı. İcardi, geçen sezon Fenerbahçe'nin 1. dakikada sahadan çekildiği ve Galatasaray'ın 3-0 hükmen galip sayıldığı Süper Kupa maçının 50. saniyesinde attığı golle bu rekora sahip olmuştu.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: ATV

GÖRÜNTÜ: ATV