Üye Girişi
Haberler

Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi kapanıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamazken, milli yıldız için İspanyol devi Sevilla'ya transfer olacağı konuşuluyor. Başarılı oyuncuya 3 yıllık kontrat önerilecek.

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde görüşen ancak sonuç alamayan taraflar, geçtiğimiz hafta bir kez daha masaya oturdu ama henüz anlaşma sağlayamadı.

OCAK AYINDAN İTİBAREN SERBEST

Oyuncunun sözleşmesinin son senesinde olmasından dolayı talipleri de oldukça fazla. Ocak ayından itibaren milli futbolcuyu serbest transfer olarak kadrosuna katabilecek olan kulüpler, temaslara başladı.

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

İspanyol basınında yer alan habere göre; İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla, milli futbolcu İrfan Can Kahveci için girişimlere başladı. Sevilla'nın İrfan ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istediği iddia edildi. Suudi ekiplerinden de teklifler alan İrfan Can, Arabistan'da oynamaya sıcak bakmıyor. İspanya ise cazip alternatifler arasında yer alıyor.

MOURINHO İLE KAYIP

İrfan Can, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkarken 553 dakika sahada kaldı, 1 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi kapanıyor
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
Narin davasında 3. gün! 'En önemli delil' mahkemeye sunuldu

Cinayette düğüm çözülüyor mu? Babanın ısrarla istediği görüntü mahkemeye sunuldu

 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı

Mahkeme başkanı, Nevzat'la konuşurken cübbesini çıkardı

 İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?

Mahkemede Nevzat'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu

Son seçim anketine yeni kurulan parti damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu? Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.