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Yeni takımı için gün sayıyor: Arda Güler, Real Madrid'e resti çekti

Yeni takımı için gün sayıyor: Arda Güler, Real Madrid'e resti çekti
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Real Madrid'de yedek kulübesine hapsolan Arda Güler, bu durumun devre arasına kadar değişmemesi durumunda takımdan sezon sonuna kadar kiralık olarak ayrılmak istiyor. Milli futbolcu, iplerin kopma noktasına geldiği teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gitmesi ve yeni teknik direktörün gelişiyle takıma dönmeyi hedefliyor. İspanya'da kalmayı tercih eden 19 yaşındaki genç yıldızın adı Real Sociedad ile anılıyor.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynadığı dev karşılaşamaya ilk 11'de başladıktan sonra teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından yine yedek bırakılan Arda Güler'in kulübede oturmak artık canına tak etti.

KİRALIK GİTMEK İSTİYOR

Yedek kalmak istemeyen Arda'nın ara transfer dönemine kadar durumunun değişmemesi halinde kiralık olarak ayrılmak istediği iddia edildi. Real Madrid'e adeta rest çeken milli yıldızın, Ancelotti'den beklediği şansı bulamadığı için kulübe yeni sezona kadar forma giyebileceği bir takıma gitmeyi teklif ettiği aktarıldı.

CARLO ANCELOTTI İLE İPLER KOPTU, GİTMESİNİ BEKLEYECEK

İspanyol basınında yer alan haberde, Arda Güler'in yeni teknik direktörle birlikte yeni sezonun başında takıma dönmek istediği belirtildi. Arda'nın Carlo Ancelotti ile ipleri koparmak üzere olduğu iddia edildi. Bilindiği üzere Real Madrid'in sezon sonunda İtalyan teknik adamla yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İSPANYA'DA KALACAK

Öte yandan Arda Güler'in kiralık olarak gideceği takım için de isim verildi. Milli yıldızın yaza kadar İspanya'da kalmayı tercih edeceği ve Real Sociedad'ın milli futbolcunun gelişimi için iyi bir adres olacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere 15 maçta giydi ve toplamda 484 dakika sahada kaldı. Arda, bu karşılaşmalarda gol atamadı, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Eminim ki balon ordada iş yapamaz

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Haber YorumlarıSer_hat:

Rest çekmiş ba ba ba ba ...

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