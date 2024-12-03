Yeni takımı için gün sayıyor: Arda Güler, Real Madrid'e resti çekti

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynadığı dev karşılaşamaya ilk 11'de başladıktan sonra teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından yine yedek bırakılan Arda Güler'in kulübede oturmak artık canına tak etti.

KİRALIK GİTMEK İSTİYOR

Yedek kalmak istemeyen Arda'nın ara transfer dönemine kadar durumunun değişmemesi halinde kiralık olarak ayrılmak istediği iddia edildi. Real Madrid'e adeta rest çeken milli yıldızın, Ancelotti'den beklediği şansı bulamadığı için kulübe yeni sezona kadar forma giyebileceği bir takıma gitmeyi teklif ettiği aktarıldı.

CARLO ANCELOTTI İLE İPLER KOPTU, GİTMESİNİ BEKLEYECEK

İspanyol basınında yer alan haberde, Arda Güler'in yeni teknik direktörle birlikte yeni sezonun başında takıma dönmek istediği belirtildi. Arda'nın Carlo Ancelotti ile ipleri koparmak üzere olduğu iddia edildi. Bilindiği üzere Real Madrid'in sezon sonunda İtalyan teknik adamla yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İSPANYA'DA KALACAK

Öte yandan Arda Güler'in kiralık olarak gideceği takım için de isim verildi. Milli yıldızın yaza kadar İspanya'da kalmayı tercih edeceği ve Real Sociedad'ın milli futbolcunun gelişimi için iyi bir adres olacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere 15 maçta giydi ve toplamda 484 dakika sahada kaldı. Arda, bu karşılaşmalarda gol atamadı, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.