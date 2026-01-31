Haberler

Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor

Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor
Güncelleme:
Corendon Alanyaspor'un genç yıldızı Uchenna Ogundu'nun Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olacak.19 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolleri için Almanya'ya gideceği belirtildi.

  • Uchenna Ogundu, Almanya Bundesliga takımı Augsburg ile prensip anlaşmasına vardı.
  • Uchenna Ogundu, sağlık kontrolleri için Almanya'ya gidiyor ve ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
  • Uchenna Ogundu, bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan Corendon Alanyaspor'da forma giyen Uchenna Ogundu, sürpriz bir transfere hazırlanıyor.

AUSBURG İLE ANLAŞTI

Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Süper Lig'de performansıyla ses getiren Uchenna Ogundu'yu kadrosuna katıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alman temsilcisi, 19 yaşındaki santrforun transferi için oyuncu ve Corendon Alanyaspor'la prensip anlaşmasına vardı.

ALMANYA'YA GİDİYOR

Genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere Almanya'ya gideceği ve ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Şanlıurfaspor'dan Alanyaspor'a transfer olan Ogundu, bu sezon 20 maçta süre buldu. Golcü isim, bu maçlarda 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
