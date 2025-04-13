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Yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacaklar! Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, gelecek sezon kadro planlaması için şimdiden kolları sıvadı. Portekizli teknik adam, mevcut kadroda bulanan 11 futbolcuyla yeni sezonda yola devam etmeme kararı aldı.

Fenerbahçe'de sezon sonunda şampiyon olunsa da olunmasa da büyük bir revizyon yaşanacak. Teknik direktör Jose Mourinho, kadroda bulunan 11 futbolcunun biletini kesmiş durumda.

DZEKO VE TADIC'İN SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerin başında sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic var. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırp futbolcuyla Ajax ve MLS'ten bir ekip ilgileniyor.

Yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacaklar! Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti

CENK VE İSMAİL'E VEDA

Devre arası Japon takımı Urawa Red Diamonds'tan teklif alan Cenk Tosun, Mourinho'nun isteğiyle takımda kalmıştı. Beklentileri karşılayamayan oyuncuyla sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor. Jose Mourinho yönetiminde süresi oldukça düşen İsmail Yüksek'in sezon sonunda çift haneli bir bonservis bedeliyle Avrupa kulüplerine gitmesi bekleniyor.

Yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacaklar! Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti

SERDAR'IN BİLETİ ÇOKTAN KESİLDİ

Futbolu bırakacağı iddiaları ile gündeme gelen Serdar Aziz, menajeri dolayısıyla böyle bir karar almadığını açıklamıştı. Bu sezon hiç süre almayan tecrübeli oyuncuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BECAO VE LIVAKOVIC'TEN BONSERVİS BEKLENTİSİ VAR

Brezilyalı stoper, yaşadığı iki büyük sakatlık sebebiyle beklentileri karşılayamadı. Fenerbahçe'nin oyuncu için 7-8 milyon euroluk bir beklentisi var. Yaşadığı sakatlık ardından yerini İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve bu durumdan rahatsız olan Hırvat kalecinin sezon sonunda bonservisiyle birlikte ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki kaleci için bonservis beklentisi 10 milyon euro.

Yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacaklar! Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti

BURAK KAPACAK DA GİDİYOR

2021 yılında Fenerbahçe'ye Bursaspor'dan 1.30 milyon euro karşılığında katılan Burak Kapacak, Karagümrük ve Sivasspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye geri döndü ve 4 senede Fenerbahçe formasıyla yalnızca 8 maça çıktı. Fenerbahçe ile 1 sezon daha kontratı bulunan oyuncunun takımdan gönderilmesi bekleniyor.

Yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacaklar! Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti

OSAYI İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile yeni kontrat konusunda anlaşamamıştı. Nijeryalı yıldızın da sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

DJIKU GÖZE GİREMEDİ

Son 2 sezondur takımda ara ara forma şansı bulan Dijku, Mourinho'nun istediği sertlikle bir stoper değil. Bundan dolayı Portekizli çalıştırıcı, Djiku'yu takımda tutmayı düşünmüyor. Djiku için Ligue 1'den ilginin olduğu konuşuluyor.

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Yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacaklar! Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

ceko, ile tadice ayıp etmiş fb. başarının mimarı bu iki futbolcu, bence devam etmeliler

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Haber YorumlarıZANDAR :

Hz isa takımın başına geçse, hz nuh, hz yunus, hz süleyman, hz yakup, hz adem, hz yakup, hz musa, hz idris, hz ibrahim, hz davud, hz ishak'tan da takım kursanız, fenerbahçe'den yine cacık olmaz.

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Haber YorumlarıVolkan Şahin:

bence hoca kendinide yaz oraya

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