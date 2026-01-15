Haberler

Bursaspor taraftarı tribüne uzak kaldı

Bursaspor taraftarı tribüne uzak kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Mersin İdman Yurdu'nun Aksarayspor maçına çıkmama durumu, Bursaspor taraftarının önümüzdeki hafta takımını izleyememe ihtimaliyle sonuçlanabilir. Mersin ekibi hazırlık yapmadığı için 3. Lig'e düşme tehlikesi yaşıyor.

Yeni Mersin İdman Yurdu'nun Aksarayspor maçına çıkmama ihtimali, Bursaspor taraftarının önümüzdeki hafta da takımını sahada izleyememesine sebep olabilir.

Yeni Mersin İdman Yurdu'nun hafta sonu oynayacağı Aksarayspor maçı öncesinde herhangi bir hazırlık yapmadığı öğrenildi. Son idmanını yaklaşık bir ay önce gerçekleştiren Mersin temsilcisi, geçtiğimiz hafta Menemen deplasmanında da maça çıkmamıştı. Mersin ekibinin bu hafta da karşılaşmaya çıkmaması durumunda direkt olarak 3. Lig'e düşeceği ve bu nedenle Bursa'ya gelemeyeceği belirtildi.

Bursaspor'un Yeni Mersin İdman Yurdu ile 24 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de oynaması planlanan karşılaşmanın, Mersin ekibinin ligden düşmesi halinde oynanamayacağı ifade edildi. Geçtiğimiz hafta Bursa'da oynanması gereken Yeni Malatyaspor maçının, rakip takımın ligden ihraç edilmesi nedeniyle iptal edilmesiyle yeşil-beyazlı taraftarlar takımlarını sahada izleyememişti.

Bursaspor taraftarının, takımlarına tribünden destek verebileceği bir sonraki maçın ise 1 Şubat tarihinde oynanacak Adanaspor karşılaşması olması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu