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Yeni Malatyasporlu Futbolcular Alacaklarını Protesto Etti

Yeni Malatyasporlu Futbolcular Alacaklarını Protesto Etti
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Trendyol 1. Lig'de son sırada bulunan Yeni Malatyaspor'un futbolcuları, Pendikspor maçının başlangıcında alacaklarının ödenmemesi nedeniyle protesto gerçekleştirdi. Maçın ilk dakikalarında hareketsiz kalan oyuncular, bu durumu 30 saniye sürdü.

Yeni Malatyasporlu futbolcular, Trendyol 1. Lig'de oynadıkları Pendikspor maçının ilk dakikasında hareketsiz kalarak protestoda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşıyor. Ligde -21 puanla son sırada bulunan ve ekonomik olarak zor günler yaşayan sarı-kırmızılılarda futbolcular, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle protesto gerçekleştirdi. Pendikspor maçının başlama düdüğüyle birlikte topu rakibe atan Yeni Malatyasporlu futbolcular kendi yarı alanında hareketsiz kaldı. Ev sahibi takım da kendi aralarında paslaşırken, 30 saniye süren protestonun ardından karşılaşma hareket kazandı.

Konuk ekipte son günlerde yaşanan üst üste ayrılıkların ardından, oyuncuların alacaklarının ödenmemesi nedeniyle protesto gerçekleştirdiği öğrenildi. Deplasman tribününde yer alan Malatya taraftarları da "Sahipsiz Malatya" tezahüratında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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