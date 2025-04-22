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Yeni Malatyaspor'un Mali Genel Kurulu Mahkeme Kararıyla İptal Edildi

Yeni Malatyaspor'un Mali Genel Kurulu Mahkeme Kararıyla İptal Edildi
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Yeni Malatyaspor'un 2022 yılında yapılan mali genel kurulu, mahkeme kararıyla iptal edildi. Divan Kurulu Üyesi Mikail Pelit, kulüp mali durumunun yeniden incelenmesi gerektiğini belirtti.

Yeni Malatyaspor'un 2022 yılında yapılan mali genel kurulu, mahkeme kararıyla iptal edildi. Divan Kurulu Üyesi Mikail Pelit, "Kulübün parası çarçur edildi" diyerek kararın ardından yeniden denetim çağrısı yaptı.

Yeni Malatyaspor'un 2022 yılında gerçekleştirdiği mali genel kurul, mahkeme kararıyla iptal edildi. 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, yaklaşık iki yıldır devam eden dava sonucunda kongrede alınan ibra kararını geçersiz saydı.

Davanın açılmasına öncülük eden Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Üyesi ve gazeteci Mikail Pelit, kongre sonrası yaşanan hukuksuzlukları yargıya taşıdıklarını belirtti.

Pelit, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Kongrede birçok hukuksuzluk yaşandı. Yeni Malatyaspor'un parası çarçur edildi. Hala açıklanamayan birçok konu var. Bu kararla birlikte kulübün hesaplarının yeniden, çok daha dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Takımın milyonlarını heba eden Adil Gevrek'ten hesap sorulmalı. Ben bunun yolunu açtım. Yeni Malatyaspor'a gönül veren herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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