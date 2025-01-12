Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü'nden Sert Açıklamalar: 'Beyin Ölümü Gerçekleşti'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Yeni Malatyaspor takımının beyin ölümü gerçekleşti, birinin fişi çekmesi gerekiyor. Artık maça da sirayet ediyor. Çocuklar bazı şeyleri kaldıramadıkları için gereksiz yere kırmızı kart da görüyorlar. Bu maçta da basit hatalardan 2 tane kart gördük" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun açıklamalarda bulundu. Uçkun, "Cuma günü kulüp başkanımız istifa etti. Hafta sonu burada bir maç var. Zaten tribüne yazılan bir yazı var 'Sahipsiz Malatya' diye. Takımı buraya personeller kendi aramızda topladığımız paralarla getirdik. Buradan şunu görüyoruz Yeni Malatyaspor takımının beyin ölümü gerçekleşti, birinin fişi çekmesi gerekiyor. Artık maça da sirayet ediyor. Çocuklar bazı şeyleri kaldıramadıkları için gereksiz yere kırmızı kart da görüyorlar. Bu maçta da basit hatalardan 2 tane kart gördük. Bu psikoloji altında devam edebilecek pozisyonda olmadıklarını oyuncular gösteriyor. Malatya'da mülki amirler artık bu fişi çeksin. Bu iş de sonlansın. Biz buradan sadece bunu istiyoruz. Bundan başka da söyleyecek bir şeyimiz yok. Zaten çocuklar sahada olduğu kadar mücadele ediyorlar" diye konuştu. - ANKARA