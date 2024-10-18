Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Derviş Deniz: 'Yetkililerin durumu değerlendirmesi lazım'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Derviş Deniz, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından, "Bu durumda oyuncularımı nasıl antrenman yaptıracağız, nasıl maça hazırlayacağız bizim için düşündürücü. Yetkililerin bunu değerlendirmesi lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-0 skorla mağlup oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Deniz, 16 Ekim tarihinde Malatya merkezli gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından oyuncularının psikolojik olarak olumsuz etkilendiklerini ve birinci yarıda oyuna adapte olamadıklarını kaydetti.

Tesislerde ve stadyumda sıkıntıların olduğunu aktaran Deniz, "Bu durumda oyuncularımı nasıl antrenman yaptıracağız, nasıl maça hazırlayacağız bizim için düşündürücü. Yetkililerin bunu değerlendirmesi lazım. Malatyaspor lehine değil Türk sporu için değerlendirmesi lazım. Ortada deprem gerçeği var. Deplasmana gelen takımlar nasıl gelecek veya biz tesislerde nasıl kalacağız. Bunun için bir başvurumuz var. Maçlarımızı Malatya'da oynamak için her şey hazırlanmıştı fakat şu an ne olur bilemiyoruz" diye konuştu.

Deniz, son yaşanan depremin ardından onarılan statta tehlikeli durumun devam ettiğini söyledi. - ANKARA