Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

Yeni Malatyaspor, Tarihi Çöküş Yaşadı: 153 Gol Yedi, -21 Puanla Ligi Tamamladı

Yeni Malatyaspor, Tarihi Çöküş Yaşadı: 153 Gol Yedi, -21 Puanla Ligi Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Malatyaspor, 2024-2025 sezonunu -21 puanla tamamladı. Ligin en fazla gol yiyen ve en düşük puanla bitiren takımları arasında yer alan ekip, genç kadrosu ve yaşadığı sorunlarla dikkat çekti. Önümüzdeki sezon için yeniden yapılanma sürecine girileceği bildiriliyor.

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunu 153 gol yiyerek eksi 2 puanla tamamlayan Yeni Malatyaspor, sportif ve yapısal sorunların gölgesinde rekorlarla dolu bir çöküş yaşadı.

Yeni Malatyaspor, sezon boyunca çıktığı 38 karşılaşmada yalnızca 14 gol kaydederken, kalesinde 153 gole engel olamadı. -139 averajla ligi son sırada tamamlayan Malatya temsilcisi, sezonu -21 puanla kapattı. Bu skorla sadece 1. Lig'in değil, Türkiye profesyonel ligler tarihinin en fazla gol yiyen ve en düşük puanla ligi bitiren takımlarından biri oldu.

Küme düşme haftalar öncesinden kesinleşti

Yeni Malatyaspor'un TFF 2. Lig'e düşmesi, 22. haftada Ankara Keçiörengücü karşısında alınan 7-0'lık farklı yenilgi sonrası matematiksel olarak kesinleşti. Sezonun en çarpıcı mağlubiyetleri arasında Boluspor'a karşı alınan 10-1'lik, Iğdır FK'ya karşı yaşanan 9-0'lık ve Kocaelispor önünde kaybedilen 7-1'lik sonuçlar yer aldı. Takım, hemen her maçta rakiplerine açık farkla boyun eğerken, savunma hattındaki organizasyon eksikliği dikkat çekti.

Genç kadro, tecrübe eksikliği

Saha içinde yaşanan başarısızlığın temel nedenlerinden biri de genç ve tecrübesiz kadro yapısıydı. TFF verilerine göre Yeni Malatyaspor'un sezonu tamamladığı kadronun yaş ortalaması 21,5. Oyuncuların büyük bir bölümü altyapıdan A takıma yükselmiş isimlerden oluştu. Gelecek adına umut veren bu tablo, kısa vadede istenilen başarıyı getirmedi.

Yeni sezon: Yeniden yapılanma şart

Süper Lig'den sonra 1. Lig'de de tutunamayan Yeni Malatyaspor, önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek. Camia, yaşanan bu tarihi düşüşün ardından derin bir yeniden yapılanma sürecine girmeye hazırlanıyor. Altyapıdan gelen oyunculara güvenin devam etmesi beklenirken, yönetim kanadında da radikal kararların alınması gündemde.

Yeni Malatyaspor, 2024-2025 sezonunu yalnızca skorlarla değil, sistematik sorunlar, ekonomik sıkıntılar ve gençlerin mücadelesiyle hatırlanacak bir tabloyla noktaladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta karşılıklı gol pozisyonları! Tempo inanılmaz
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.