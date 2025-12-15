Haberler

Yeni Malatyaspor, Menemen maçına çıkmayacak

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Yeni Malatyaspor'un, Menemen FK ile oynayacağı maç, kadro yetersizliği nedeniyle 24 Aralık'a ertelendi. Kulüp başkanı, TFF'nin kararının beklenildiğini açıkladı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor'un 17 Aralık'ta Menemen FK ile olan maçı 24 Aralık'a ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Yeni Malatyaspor- Menemen FK müsabakasının ertelendiğini duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinde bu hafta Malatya Stadyumu'nda oynanması beklenen Yeni Malatyaspor- Menemen FK müsabakasının 24 Aralık'a alındığı görüldü.

Yeni Malatyaspor, TFF'nin başlattığı bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncusunun hak mahrumiyeti cezası alması ve sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle son 3 maça çıkmamıştı.

Yeni Malatyaspor Kulüp 2. Başkanı Abdullah Aksoğan, "Menemen maçına oyuncu sayımız çıkmıyor. Dolayısıyla kadro yetersizliğimiz var. TFF, bugün-yarın kararını verecek. Talimat gereği zaten düşüyoruz ama Başkan görüşüyor" dedi. - MALATYA

