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Yeni Malatyaspor, Manisa FK'ya 6-0 Mağlup Oldu

Yeni Malatyaspor, Manisa FK'ya 6-0 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, sahasında Manisa FK'ya 6-0 yenildi. Maçta Fofana ve Ramirez, takımına birer gol atarak dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Manisa FK'ya 6-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

33. dakikada Manisa FK'da kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topu Oktay kafa vuruşuyla ağlara gitti. 0-1

44. dakikada Oğuz'un derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde topu alan Fofana, kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-2

54. dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Fofana'nın ceza sahası içine çevirdiği topu, Ramirez plase vuruşla ağlarla buluşturdu. 0-3

57. dakikada Oğuz'un ceza sahası içine taşıdığı topu alan Muhammed ara pasıyla Ramirez'e aktardı. Ramirez düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

71. dakikada sağ kanatta atağa çıkan Oğuz'un, kaleci Muhammed Salik'i geçerek ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Minchev kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-5

73. dakikada Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Bartu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-6

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Enes Biroğlu, Mücahid Adem Çelebi

Yeni Malatyaspor: Muhammed Salik, Yiğit, Alperen (Enes Nas dk. 53, Kemalcan dk. 78), Emircan, Eray (Eymen dk. 67), Göktürk, Furkan, Metehan (Murat Şamil dk. 46), Kerem, Enes Savucu (Osman dk. 67), Umut

Yedekler: Çınar, Ömer Çağrı, Halil, Kürşat Yılmaz, Talha

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Manisa FK: Alperen, Arslanagic (Ensar dk. 15), Cissokho (Bartu dk. 46) Oktay, Umut, Muhammed, Toure, Ramirez (Minchev dk. 66), Oğuz (Kazım dk. 76), Fofana, Diallo (Efe dk. 66)

Yedekler: Eren, Yusuf, Birkan, Kadir Kaan, Ensar, Kerem

Teknik Direktör: Hakan Şapcı

Goller: Oktay (dk. 33), Fofana (dk. 44), Ramirez (dk. 54, 57) (Manisa FK), Minchev (dk. 71), Bartu (dk. 73) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Metehan, Emircan (Yeni Malatyaspor), Arslanagic (Manisa FK) - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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