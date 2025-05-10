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Yeni Malatyaspor Küme Düştü, Gençlerbirliği Süper Lig'e Yükseldi

Yeni Malatyaspor Küme Düştü, Gençlerbirliği Süper Lig'e Yükseldi
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Trendyol 1. Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup olarak sezonu puansız kapattı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, duygusal bir basın toplantısı gerçekleştirerek kulübün geleceği hakkında umutlu mesajlar verdi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise takımının Süper Lig'e yükselmesini kutladı ve hedeflerinin sadece ligde kalmak değil, daha fazlası olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup olarak sezonu puansız kapattı. Maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir yanda küme düşmenin hüznü, diğer yanda Süper Lig'e yükselmenin gururu vardı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, basın toplantısında yaptığı açıklamada kulüpte 13-14 yıldır görev aldığını hatırlatarak, duygu yoğunluğu içinde olduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla bir alt lige düştüklerini belirten Uçkun, "Bir yanda düğün, bir yanda cenaze var gibi düşünün. Bu takım imkansızlıklar içinde mücadele etti. Genç oyuncularım, kulüp personelimiz, müdürümüz Selçuk Günaydın ve tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Bugün de buradayız, hiç bırakmayı düşünmedik. Çok şey kaybettik ama bu şehir sahipsiz değil. Yeni Malatyaspor, küllerinden doğacak potansiyele sahip. Haziran'daki kongre bu kulübün kaderini belirleyecek" ifadelerine yer verdi.

Basın mensuplarına da özel olarak teşekkür eden Uçkun, "Gerçek taraftarımıza ve her şartta bizimle olan siz basın mensuplarına minnettarım. Bu sürecin nereye gideceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Hüseyin Eroğlu : "Gençlerbirliği için Süper Lig hedef değil, zorunluluktur"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise şampiyonluk coşkusunu basın toplantısına taşıdı. Takımı devraldığında düşme hattının hemen üzerinde olduklarını belirten Eroğlu, hedefi en başta koyduklarını ve buna inandıklarını söyledi.

Sezon sonunda Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de olacağını daha önce söylediğini hatırlatan Eroğlu, "Çünkü bu camia için Süper Lig bir hedef değil, zorunluluktur. Geldiğimizde kolay olmadı. Kadro dardı, sakatlarımız vardı ama bahane üretmedik. Devre arasında sistemimize uygun 5 oyuncu aldık ve büyük katkı sağladılar. Oyuncularımı fiziksel, taktiksel ve mental olarak geliştirdik. Onlar bu başarıyı sonuna kadar hak etti" şeklinde konuştu.

Eroğlu, bir önceki teknik adam Recep Karatepe'ye de teşekkür ederek, "Onun da bu puanlarda emeği var" dedi. Taraftarlara seslenen Eroğlu, şampiyonluk kutlaması için tüm Ankara'yı yarınki törene davet etti.

Eroğlu, "Gençlerbirliği Türkiye'nin marka değeridir. İlhan Cavcav'ın mirasını taşıyoruz. Şimdi biraz keyfini çıkarma zamanı" diyerek sözlerini tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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