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Yeni Malatyaspor'da Şeffaflık Tartışması: Başkan Adil Gevrek Hakkında Suç Duyurusu

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Yeni Malatyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse, kulüpte şeffaf yönetim olmadığını iddia ederek Başkan Adil Gevrek hakkında çeşitli mercilere suç duyurusunda bulundu. Özköse, kulübün mali yapısının sorgulanması gerektiğini belirtti.

MALATYASPOR'da şeffaf yönetim yapılmadığını iddia eden Ahmet Özköse, Başkan Adil Gevrek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkan Adil Gevrek'in istifa edip kongre kararı alması gerektiğini öne süren Yeni Malatyaspor Başkan Yardımcısı Özköse, Cumhuriyet Savcılığına, MASAK'a, İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Malatya Valiliğine suç duyurusunda bulundu.

"Gelinen noktada kendi adıma kulübümüze sahip çıkacağımı, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımı, vicdani olarak yürüttüğüm mücadelemi hukuki zeminde de sürdüreceğimi hemşehrimizin dikkatine sunarım" diyen Özköse'nin açıklamaları şöyle:

Değerli hemşehrilerim!

6 Şubat 2023'teki deprem felaketleriyle büyük yara alan Malatya'mızın en önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Yeni Malatyaspor'a sahip çıkmanın sadece benim değil, tüm siyasilerin, yerel yöneticilerin, idarecilerin, Malatyalı iş insanlarının ve hemşehrilerimizin boynunun borcu olduğunu düşünüyorum.

Yeni Malatyaspor'un mücadelesi, sahada alacağı iyi sonuçlarla uzun süredir birçok olumsuzlukla mücadele eden Malatyalılar için büyük moral olacağı su götürmek bir gerçektir. Mevcut Başkan Adil Gevrek'in şehrimizin yeniden ayakta kalkmasının simgesi olabilecek kulübümüzü şeffaflıktan uzak ve kötü yönetimi de herkesin malumudur.

Yaklaşık 1 yıllık yürüttüğüm Yeni Malatyaspor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevim boyunca kulübün mali hesaplarına ve bilançosuna ulaşamadığımı, futbolcu satışları veya transferlerinde Başkan Adil Gevrek hariç kimsenin bilgisinin olmadığını daha önce kamuoyuna açıklamıştım.

Bu süreçte mevcut Başkanın kamuoyuna bir açıklama yapmasını, kafalardaki soru işaretleri dağıtmasını beklerdim. Ancak yine bildiğini okuyarak kulübü kapalı devre yönetmeye devam etti. Gelinen süreçte şeffaflıktan uzak olan Adil Gevrek'in hesapları yönetiminden kaçırdığı kanısına vardım.

Bakalım Başkan, bizlerden sakladığı hesapları Türkiye Cumhuriyetinin yürekli savcılarından, Mali Suçlarlar Araştırma Kurulundan (MASAK) da kaçırabilecek mi?

Bugün itibarıyla Başkan Adil Gevrek hakkında Cumhuriyet Savcılığına, MASAK'a, İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Malatya Valiliğine suç duyurusunda bulundum.

Gelinen noktada kendi adıma kulübümüze sahip çıkacağımı, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımı, vicdani olarak yürüttüğüm mücadelemi hukuki zeminde de sürdüreceğimi hemşehrimizin dikkatine sunarım.

Hemşehrimizin ve taraftarlarımızın desteğiyle, "Şeffaf, iyi yönetilen, mali ve sportif açıdan başarılı" bir Yeni Malatyaspor'da buluşmak üzere."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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