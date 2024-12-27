Yeni Malatyaspor Başkanı Ligden Çekilme Talebinde Bulundu

Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, kulübün ligden çekilme talebiyle ilgili TFF ve 1. Lig Kulüpler Birliği ile yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuç aldıklarını belirterek, "Artık sahaya çıkacak durumda değiliz, tek talebimiz adaletin tecelli etmesi" dedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, kulübün içinde bulunduğu zorlu şartlar nedeniyle ligden çekilme talebi konusunda 1. Lig Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını açıkladı. Altunok, gerekli imza çoğunluğunun sağlanması durumunda TFF'nin talebe olumlu yanıt vereceğini kendileriyle paylaştığını belirtti.

"1. Lig Kulüpler Birliği'nden destek aldık"

Altunok, 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile yaptıkları görüşmeden memnun kaldıklarını dile getirerek, "1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile görüştük. Kendilerinin, kulübümüzün içinde bulunduğu durumun farkında olması ve bize destek olacağını ifade etmesi bizleri memnun etti. Görüştüğümüz diğer 1. Lig kulüpleri de destek olacaklarını söylediler. TFF yetkilileri ise gerekli imza çoğunluğunun sağlanması durumunda talebimize olumlu yanıt vereceklerini belirtti" şeklinde konuştu.

"Genç oyuncularımız da oynamak istemiyor"

Sezon başından bu yana mücadele ettiklerini, ancak mevcut durumun artık sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Altunok, "Sezon başından beri genç oyuncularımızla sahaya çıktık. Ancak artık onlar da oynamak istemiyorlar ve kendilerine kulüp bulanlar birer birer ayrılıyor. Depremin en ağır etkilediği şehirlerden birinin takımı olarak, artık ne sahaya çıkacak ne de nefes alacak durumda değiliz. Stadımız haftalarca kapalı kaldı, tesislerimiz zarar gördü. İki büyük depremin ardından toparlanmaya çalışırken yeni depremlerle yine başa döndük" ifadelerini kullandı.

"Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz"

Futbol kamuoyuna çağrıda bulunan ve haklarının korunarak adil bir karar verilmesini talep ettiğini söyleyen Altınok, "Sezon başından beri bu talebimizi dile getirdik ama ne yazık ki kimse gelip durumu yerinde görmedi. Bizim tek derdimiz, ligdeki haklarımızın saklı kalması şartıyla adaletin tecelli etmesi. Artık yükümüzü daha fazla taşıyamıyoruz" diye konuştu.

Altunok, sürecin olumlu sonuçlanması için TFF ve diğer 1. Lig kulüplerinden destek beklediklerini de sözlerine ekledi. - MALATYA