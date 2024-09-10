Yeni Malatyaspor Ahlatcı Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde Bolu'daki kampta maça hazırlanan sarı-siyahlı takım, idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yaptı. Antrenmanı, kulüp başkanı Adil Gevrek de izledi. Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek. Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK müsabakası, 14 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde Bolu'daki kampta maça hazırlanan sarı-siyahlı takım, idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yaptı.
Antrenmanı, kulüp başkanı Adil Gevrek de izledi.
Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK müsabakası, 14 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.
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